COP27 : moment « historique » de la compensation climatique discuté pour la première fois lors des négociations de l’ONU | Actualité Climatique

Pour la première fois dans l’histoire, la question taboue de l’indemnisation des pays vulnérables pour les dommages irréparables causés par la dégradation du climat sera formellement débattue lors d’un sommet des Nations Unies sur le climat.

Que le financement des soi-disant « pertes et dommages » – ces impacts climatiques au-delà du domaine de l’adaptation humaine – a été inscrit à l’ordre du jour de COP27 est un moment décisif pour les pourparlers.

Les nations vulnérables, qui émettent généralement le moins mais sont les plus touchées, poussent la question de la compensation depuis des années.

Mais les pays riches et pollueurs y ont résisté de peur de les exposer à une responsabilité sans fin et d’ouvrir les vannes sur d’autres problèmes, comme l’esclavage.

Les pourparlers effrénés de dernière minute de samedi se sont poursuivis jusque tard dans la nuit et jusqu’à dimanche, les pays riches étant accusés d’avoir “intimidé” les pays pauvres à propos du point à l’ordre du jour, retardant le début de la conférence de Charm el-Cheikh sur la mer Rouge.

Le président de la COP, Sameh Shoukry, dont le rôle est de parvenir à un consensus et de guider les pourparlers, a déclaré que la question est désormais reconnue par la « grande majorité de la communauté internationale comme une question très fondamentale ».

En l’espace d’un an, nous avons tous vu “les conséquences liées au changement climatique qui ont touché des millions de citoyens à travers le monde”, a-t-il déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse dimanche.

Une année de dévastation climatique

Dans l’année depuis COP26 à Glasgow, changement climatique a alimenté des pertes croissantes dans le monde entier.

De la mort des poissons et des mauvaises récoltes au milieu sécheresse en Europeà la perte de centaines de vies, de maisons et de moyens de subsistance pendant violentes inondations au Pakistan.

Tina Stege, émissaire climatique pour les îles Marshall, qui sont rongées par la montée du niveau de la mer, a déclaré dimanche à Sophy Ridge qu’ils étaient déjà “en train de discuter de l’endroit et du moment où les gens doivent se déplacer, vers d’autres îles, vers des terres plus élevées – ce qui, d’ailleurs, nous n’en avons pas”.

Ines Benomar du groupe de réflexion sur le climat E3G a qualifié d'”historique” le fait que près de 200 pays aient enfin accepté de mettre le financement des pertes et dommages à l’ordre du jour.

Cette décision apaisera les pays en développement et pourrait graisser les roues dans d’autres domaines des négociations, qui sont tous basés sur la coopération et la mise sur la table dans l’espoir que d’autres feront de même.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





1:11

“Notre planète envoie un signal de détresse”



‘Faire tomber la canette sur la route’

Mais surtout, il est peu probable que ces pourparlers définissent ou établissent une facilité de financement, lançant plutôt “un processus en vue d’adopter une décision définitive au plus tard en 2024”.

Mohamed Adow, militant pour les pertes et dommages et directeur de Power Shift Africa, a déclaré que “la décision d’abandonner la facilité de financement des pertes et dommages signifie que la COP27 est comme une voiture qui cale sur la grille de départ”.

À moins que la facilité de financement ne soit convenue en Égypte, avec des détails élaborés au cours des prochaines années, la COP27 laisse tomber les personnes les plus vulnérables du monde, a-t-il déclaré.

“Pour être un succès, cette ‘COP africaine’ doit veiller à ce que les intérêts des personnes les plus pauvres et les plus vulnérables du monde soient respectés”, a-t-il déclaré.

“Sans une voie claire sur les pertes et les dommages ici en Égypte, cela ne se fera pas.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





3:34

Quels sont les points de basculement climatique ?



“Nous devons livrer”

Le Royaume-Uni a officiellement remis aujourd’hui la présidence de la COP à l’Égypte.

Dans sa dernière interview en tant que président de la COP, Le député d’Alok Sharma a déclaré à Sky News le multilatéralisme est en danger si les pays reviennent sur leurs promesses climatiques.

“C’est ce que j’ai martelé cette année avec les dirigeants mondiaux”, a-t-il déclaré.

“Nous devons livrer sur [pledges]. Il s’agit de la crédibilité de ce processus.”

Regardez le Daily Climate Show à 15h30 du lundi au vendredi et The Climate Show avec Tom Heap le samedi et le dimanche à 15h30 et 19h30.

Le tout sur Sky News, sur le site Web et l’application Sky News, sur YouTube et Twitter.

L’émission étudie comment le réchauffement climatique modifie notre paysage et met en évidence des solutions à la crise.