COP27 : les pourparlers sur le climat vont commencer au milieu des distractions

CHARM EL-CHEIKH, Egypte –

Plus de 100 dirigeants mondiaux sont sur le point de discuter d’un problème qui s’aggrave que les scientifiques appellent le plus grand défi de la Terre, mais les observateurs disent qu’il sera difficile de progresser compte tenu de tout ce qui se passe dans le monde.

Près de 50 chefs d’État ou de gouvernement prendront la parole lundi lors de la première journée des pourparlers internationaux de “haut niveau” sur le climat en Égypte, et d’autres suivront dans les jours suivants. Une grande partie de l’accent sera mis sur les dirigeants nationaux racontant leurs histoires d’avoir été dévastés par les catastrophes climatiques, culminant mardi avec un discours du Premier ministre pakistanais Muhammad Sharif, dont les inondations estivales dans le pays ont causé au moins 40 milliards de dollars de dégâts et déplacé des millions de personnes.

Mais cela n’a peut-être pas tout à fait le drame ou les gros titres que de telles réunions ont eues par le passé.

Pourquoi? À cause d’un mauvais timing et qui ne se présente pas, arrive en retard ou hésite à ce sujet.

La plupart des dirigeants se réunissent lundi et mardi, tout comme les États-Unis ont des élections de mi-mandat susceptibles de changer de politique. Ensuite, les dirigeants des 20 nations les plus riches du monde tiendront leur confab du club le plus puissant à Bali en Indonésie quelques jours plus tard. Ajoutez à cela, “il y a de grands sommets sur le climat et de petits sommets sur le climat et on ne s’attendait pas à ce qu’il en soit un grand”, a déclaré le PDG de Climate Advisers, Nigel Purvis, ancien négociateur américain.

Les dirigeants de deux des trois plus grands pays pollueurs de carbone – la Chine et l’Inde – semblent sauter les pourparlers sur le climat, bien que des sous-fifres négocient ici. Le chef de l’autre pays le plus pollueur – le président américain Joe Biden – arrive quelques jours plus tard que la plupart des autres présidents et premiers ministres en route pour Bali.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak allait initialement éviter les négociations, mais la pression publique et les plans de son prédécesseur Boris Johnson ont changé d’avis. Le nouveau roi Charles III, défenseur de longue date de l’environnement, ne participera pas à cause de son nouveau rôle. Et le dirigeant russe Vladimir Poutine, dont l’invasion de l’Ukraine a créé un chaos énergétique qui se répercute dans le monde des négociations sur le climat, ne sera pas là.

“Nous en voulons toujours plus”, a déclaré le chef des Nations Unies pour le climat, Simon Stiell, lors d’une conférence de presse dimanche. “Mais je crois qu’il y a suffisamment (de leadership) en ce moment pour que nous ayons un résultat très productif.”

En plus des discours prononcés par les dirigeants, les négociations comprennent des tables rondes “innovantes” qui “nous sommes convaincus, généreront des idées très puissantes”, a déclaré Stiell.

Les dirigeants qui se présentent en masse viennent du continent hôte, l’Afrique.

“Les pollueurs historiques qui ont causé le changement climatique ne se présentent pas”, a déclaré Mohammed Adow de Power Shift Africa. “L’Afrique est la moins responsable, la plus vulnérable face à la question du changement climatique et c’est un continent qui s’intensifie et assure le leadership.”

“Le Sud est en train d’intensifier”, a déclaré Adow à l’Associated Press. “Le Nord qui a historiquement causé le problème est en train d’échouer.”

Lundi sera fortement dominé par les dirigeants des nations victimes du changement climatique – et non par ceux qui ont créé le problème des gaz piégeant la chaleur qui réchauffent l’atmosphère à cause de la combustion de combustibles fossiles. Ce seront principalement les nations africaines et les petites nations insulaires et d’autres nations vulnérables qui raconteront leurs histoires.

Et ce sont des épisodes dramatiques, des sécheresses en Afrique et des inondations au Pakistan, dans des endroits qui pourraient le moins se le permettre. Pour la première fois en 30 ans de négociations sur le climat, le sommet “devrait concentrer son attention sur les graves impacts climatiques que nous constatons déjà”, a déclaré David Waskow de World Resources International.

“Nous ne pouvons pas ignorer un continent entier qui compte plus d’un milliard de personnes et qui subit certains des impacts les plus graves”, a déclaré Waskow. “Il est assez clair que l’Afrique sera menacée de manière très grave.”

Le dirigeant hôte, le président égyptien Abdel Fattah El-Sisi, et le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, lanceront les discours des dirigeants. António Guterres ne cesse d’intensifier sa rhétorique sur le peu de temps qu’il reste à chaque discours public.

Les dirigeants viennent “pour partager les progrès qu’ils ont réalisés chez eux et pour accélérer l’action”, a déclaré Purvis. Dans ce cas, avec l’adoption de la première grande législation sur le climat et 375 milliards de dollars de dépenses, Biden a beaucoup à partager, a-t-il déclaré.

Bien qu’il soit impressionnant de voir autant de dirigeants venir au sommet, “mes attentes concernant des objectifs climatiques ambitieux au cours de ces deux jours sont très faibles”, a déclaré Niklas Hohne, scientifique du NewClimate Institute. C’est à cause de l’invasion de l’Ukraine par Poutine qui a provoqué des crises énergétiques et alimentaires qui ont empêché l’action climatique, a-t-il déclaré.

——



La couverture climatique et environnementale de l’Associated Press reçoit le soutien de plusieurs fondations privées. L’AP est seul responsable de tout le contenu.