COP27 : Les militants espéraient que l’Égypte mettrait l’accent sur l’Afrique. Ils ont été déçus

Charm el-Cheikh, Égypte

CNN

—



La foule adorait ce que Bhekumuzi Bhebhe avait à dire, applaudissant bruyamment alors qu’il criait “ne gaze pas l’Afrique!” dans le mégaphone.

Debout sous le soleil brûlant égyptien lors du sommet de l’ONU sur le climat COP27 à Charm el-Cheikh mardi, Bhebhe, un militant climatique basé en Afrique du Sud, protestait contre ce qu’il qualifie de tentative des pays riches de soudoyer l’Afrique pour qu’elle investisse dans la planète. réchauffement des combustibles fossiles.

Dans son esprit, c’est encore un autre exemple de l’hypocrisie dont les pays occidentaux ont fait preuve envers le continent – ​​qui a à peine contribué à la crise climatique mais qui subit certains de ses effets les plus dévastateurs.

« Est-ce la justice ? » a-t-il demandé à ses camarades manifestants. “Non!” la foule a crié en retour.

Le gouvernement égyptien, qui accueille et préside les pourparlers sur le climat parrainés par l’ONU, avait promis que le sommet de cette année serait enfin la « COP africaine » qui mettrait les besoins du continent au premier plan.

Mais selon de nombreux représentants de pays à travers l’Afrique, cette promesse reste largement non tenue.

Mohamed Adow, directeur et fondateur de Power Shift Africa, une organisation non gouvernementale axée sur l’accélération des énergies renouvelables là-bas, a déclaré lors d’un événement dimanche que les développements jusqu’à présent montrent que la conférence n’était “africaine que de nom”.

Tous les espoirs que le sommet se concentrerait vraiment sur l’Afrique ont été anéantis dès le début, lorsque les participants à la conférence ont rejeté la demande d’un groupe de gouvernements africains d’inclure une discussion sur les « besoins et circonstances spéciales » du continent à l’ordre du jour officiel.

Philip Osano, directeur du Centre Afrique de l’Institut de l’environnement de Stockholm, a déclaré à CNN que la reconnaissance des circonstances particulières était l’une des trois principales priorités de nombreux gouvernements africains, avec le financement climatique et la transition vers une énergie propre.

“L’Afrique contribue à moins de 4,8% des émissions, mais les impacts sont maintenant devenus très graves, c’est pourquoi c’est un élément prioritaire”, a-t-il déclaré.

« La mauvaise nouvelle, c’est que ce n’est pas à l’ordre du jour. Mais c’est très compliqué, parce que d’autres parties du monde – en particulier les petits États insulaires, les pays en développement – ​​tout le monde a une situation particulière en matière de climat.

Mithika Mwenda, le co-fondateur kenyan de l’Alliance panafricaine pour la justice climatique, s’est dit “indigné” par la décision de ne pas inclure la discussion à l’ordre du jour. S’exprimant après que l’article a été frappé, Mwenda a déclaré que le développement “préparait le terrain pour une autre COP qui laissera tomber des millions d’Africains qui meurent injustement” à cause du changement climatique.

Certains des dirigeants des pays les plus vulnérables à la crise climatique – dont beaucoup se trouvent en Afrique – sont venus à Charm el-Cheikh avec de grands espoirs que les pays développés accepteraient enfin de payer pour les pertes et les dommages déjà causés par le changement climatique.

L’idée est simple : les pays qui se sont enrichis grâce aux combustibles fossiles qui ont provoqué la crise devraient aider ceux qui en sont le plus touchés à faire face aux conséquences dévastatrices.

En entrant dans le sommet, les dirigeants des pays vulnérables au climat ont déclaré c’était leur priorité numéro un, et il y avait espoir qu’un nouveau mécanisme de financement puisse être établi cette année. Mais les négociations se sont avérées difficiles. Certains des pays les plus riches sont unis pour s’opposer à l’idée de créer un nouveau fonds.

Les États-Unis, l’Union européenne et le Royaume-Uni ont tous tenté d’aller de l’avant, affirmant qu’ils voulaient établir un “processus” qui conduirait à un “résultat” d’ici 2024.

Mais pour les pays qui voient leurs côtes disparaître et leurs habitants se noyer dans des inondations dévastatrices ou mourir de faim à cause des sécheresses, cela ne suffit pas.

« Nous avions des promesses, des déclarations et des engagements. Mais nous avons besoin de propositions globales. Nous avons déjà des notes conceptuelles, nous avons déjà des propositions, nous avons déjà nos [emission cutting plans]nous devons passer aux mises en œuvre », a déclaré à CNN Edward Bendu, directeur de l’environnement au ministère des Terres, de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement de la Sierra Leone, lors d’une interview au sommet.

Bendu, qui représente un pays parmi les plus touchés par la crise climatique, a déclaré que l’accès au financement climatique existant est difficile et que les options de financement actuelles ne sont pas adaptées à l’objectif.

“Il faut environ trois quatre ans pour accéder aux fonds”, a-t-il déclaré. “C’est trop tard pour nous, nous ne pouvons pas résoudre les problèmes de pertes et de dommages de cette façon.”

Il y a eu quelques mouvements positifs venant du sommet. L’Allemagne a été le fer de lance d’un nouveau programme de pertes et dommages appelé Global Shield qui, espère-t-elle, rendra l’argent disponible plus rapidement pour les pays victimes de catastrophes météorologiques.

L’UE et plusieurs de ses États membres ont annoncé mercredi qu’ils “fourniront plus d’un milliard d’euros (1,04 milliard de dollars) pour l’adaptation au climat en Afrique”. Le bloc a également déclaré qu’il ajouterait 60 millions d’euros (62,2 millions de dollars) au pot des pertes et dommages.

Mais comme c’est souvent le cas avec les annonces de financement climatique, le diable se cache dans les détails.

En fouillant dans les chiffres, il est apparu que sur les 345 millions d’euros (357 millions de dollars) que la Commission européenne contribuerait au paquet, seuls 220 millions d’euros (228 millions de dollars) constituent un “nouvel engagement”, selon un communiqué publié mercredi.

Le reste des 345 millions d’euros a déjà été promis ailleurs dans le passé. Et en ce qui concerne les 60 millions d’euros pour pertes et dommages, cet argent est inclus dans les 220 millions d’euros plutôt que d’être une somme supplémentaire. L’UE n’a pas donné de ventilation des contributions des États individuels. CNN a contacté le bloc pour des commentaires et plus de détails sur l’annonce.

Pour le monde en développement, l’essentiel reste que la promesse de financement reste non tenue. Dans le cadre de l’Accord de Paris, les pays riches se sont engagés à fournir 100 milliards de dollars par an de financement climatique au monde en développement d’ici 2020. Deux ans après la date limite, l’objectif n’a toujours pas été atteint.

La bataille sur les futures infrastructures énergétiques de l’Afrique est apparue comme l’une des questions clés du sommet.

Selon l’Agence internationale de l’énergie, environ 600 millions d’Africains n’ont pas accès à l’électricité et près d’un milliard n’ont pas d’installations de cuisson propres, s’appuyant plutôt sur la combustion de biomasse solide, de kérosène ou de charbon comme principal combustible de cuisson.

Les experts et les militants soulignent que de nombreux pays africains sont bloqués dans des investissements dans les combustibles fossiles qui polluent et se révéleront probablement non rentables dans quelques années.

Ce n’est pas une question hypothétique. Bon nombre des pays les plus riches du monde font pression pour davantage d’investissements dans les combustibles fossiles dans plusieurs pays africains alors qu’ils tentent de se sevrer du gaz russe à cause de la guerre en Ukraine.

Le chancelier allemand Olaf Scholz s’est rendu à Dakar plus tôt cette année et s’est entretenu avec le président sénégalais Macky Sall – le président de l’Union africaine – du développement d’un nouveau gisement de gaz naturel offshore. Et plus tôt ce mois-ci, le géant italien de l’énergie ENI a commencé à exporter du gaz naturel à partir d’un nouveau gisement de gaz en mer profonde au Mozambique.

Ces développements rendent les militants particulièrement furieux.

“C’est une hypocrisie et nous le dénonçons”, a déclaré Omar Elmaawi, un militant kenyan qui a passé des années à faire campagne contre le projet d’oléoduc de pétrole brut d’Afrique de l’Est, qui est destiné à transporter le pétrole de l’Ouganda à la Tanzanie, où il pourrait être vendu sur marchés internationaux.

« L’Afrique a très peu contribué au problème climatique, mais les entreprises de combustibles fossiles l’utilisent à leur avantage. Ils disent que l’Afrique a été laissée pour compte et donc ils veulent explorer le potentiel afin qu’ils puissent nous aider à nous développer », a déclaré Elmaawi à CNN.

“Mais ce récit ne tient pas parce que bien qu’ils l’appellent ‘développement’, ils veulent exploiter ces ressources et les envoyer dans le Nord global”, a-t-il ajouté.

Elmaawi a déclaré qu’il comprenait que l’argent offert par les grandes entreprises de combustibles fossiles puisse sembler une option lucrative pour certains gouvernements africains. Mais lui et son collègue activiste disent qu’ils veulent que leurs gouvernements pensent à l’avenir.

“Mon évaluation a toujours été soit que nos chefs de gouvernement sont vraiment ignorants et stupides, soit que certains d’entre eux ont été compromis et qu’ils ne travaillent pas dans le meilleur intérêt de leur peuple”, a-t-il déclaré.

Ce que veulent Elmaawi, Adow et d’autres militants, c’est que la conférence COP27 aide les pays africains à favoriser davantage d’investissements dans les énergies renouvelables.

Selon l’AIE, l’Afrique possède environ 60 % des meilleures ressources d’énergie solaire au monde, mais seulement 1 % de la capacité photovoltaïque installée.

Adow a déclaré que l’Afrique pourrait facilement devenir une superpuissance des énergies renouvelables.

Mais au lieu de cela, a-t-il déclaré, “les pays européens veulent faire de l’Afrique leur station-service”.