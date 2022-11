COP27: Les manifestants organisent un rassemblement réduit sur le changement climatique au milieu des restrictions sur les droits en Égypte | Actualité Climatique

Les militants ont réduit leur manifestation habituelle lors d’un sommet des Nations Unies sur le climat en Égypte, où les manifestations publiques sont effectivement interdites et les militants ont subi une répression contre la dissidence qui, selon eux, ne laisse aucune marge de manœuvre.

Plutôt que de descendre dans la rue comme d’habitude, ils ont organisé la marche à l’intérieur du centre de conférence COP27 à Charm el-Cheikh.

“Nous avons décidé en tant que mouvements d’organiser ce moment particulier ici dans le lieu officiel pour des raisons de sécurité”, a déclaré Gadir Lavadenz, de la Campagne mondiale pour exiger justice.

Le site d’un sommet COP devient temporairement un territoire international régi par l’ONU, où le droit international s’applique, l’exemptant de la juridiction locale.

Traditionnellement, les militants organisent une manifestation au cours du week-end à mi-parcours du sommet de deux semaines, dans le but de faire entendre différentes voix et de faire pression sur les négociateurs et les ministres pour qu’ils aillent plus loin. Ils disent qu’ils fournissent un contrepoids important au récit des participants de l’industrie des combustibles fossiles, dont le nombre a augmenté cette année.

“Nous ne pouvons pas faire entendre nos voix à l’extérieur, mais nous ferons certainement entendre nos voix ici”, a déclaré Tasneem Essop, directeur du Climate Action Network, lors d’un discours à la foule.

L’année dernière, des dizaines de milliers de personnes ont défilé dans les rues de Glasgow lors du sommet sur le climat COP26. Samedi, selon les organisateurs, seulement un millier de personnes se sont frayé un chemin à travers l’espace extérieur du lieu de la conférence, portant des banderoles et des pancartes et chantant à travers des mégaphones.

L’Égypte a créé une zone désignée pour la manifestation cette année, mais elle est clôturée et gardée par la police, loin de la conférence principale. Une trentaine de jeunes Égyptiens s’y sont rassemblés en une ligne nette brandissant des pancartes et scandant “Sauvez notre

Planet”, mais a évité de demander des comptes à qui que ce soit.

“Cela n’a aucun sens pour nous … L’idée est de faire du bruit … d’interrompre et de perturber les choses, bien sûr dans un état d’esprit pacifique”, a déclaré Gadir Lavadenz à Sky News. Sinon, ce n’est pas une protestation, a-t-il ajouté.

La militante Emiliana, qui est venue du Chili, a déclaré qu’elle se sentait plus en sécurité pour participer à une marche à l’intérieur de la zone de conférence “parce qu’il y a plusieurs groupes qui organisent cela ensemble et parce que nous sommes dans un endroit sous la protection de l’ONU”.

Elle a voulu se joindre à la manifestation parce que “c’est important d’exprimer les voix de différents pays… d’Amérique latine et les voix des pays du Sud”.

Elle a ajouté: “S’ils ne sont pas entendus dans les grandes salles, ces réunions à huis clos, il faut les entendre quelque part.”

Les autorités disent que les manifestations “similaires” à celles des autres COP sont autorisées. Mais les militants, qui voient la réunion annuelle comme une occasion cruciale de sonner l’alarme mondiale sur la dégradation du climat, affirment que les restrictions imposées à la société civile depuis le renversement du premier président égyptien démocratiquement élu en 2013 ont assombri la conférence.

Ils accusent également le Caire d’étouffer la protestation en organisant la COP27 dans la station balnéaire de la mer Rouge, plutôt que dans la capitale beaucoup plus animée. Plusieurs se sont plaints de contrôles de sécurité autoritaires, d’avoir été observés ou photographiés par des responsables de la sécurité égyptiens présumés.

Les conseillers à la sécurité occidentaux avertissent les délégués de ne pas télécharger l’application officielle pour smartphone du gouvernement égyptien, craignant qu’elle ne soit utilisée pour pirater des appels et des messages privés, a rapporté Politico.

Image:

Sanaa Seif, au centre, sœur du principal militant pro-démocratie emprisonné Alaa Abdel-Fattah, assiste à une manifestation lors du sommet



La présidence égyptienne a également été entachée par le tollé suscité par l’écrivain et défenseur des droits humains anglo-égyptien emprisonné Alaa Abd El-Fattah, dont la sœur Sanaa Seif s’est rendue de Londres à la COP27 pour sensibiliser le public au sort de son frère.

Un député égyptien, Amr Darwish, ardent défenseur du régime du président égyptien Abdel Fatah al-Sissi, l’a interrompue lors d’un discours dans la zone de conférence de l’ONU mardi et a été rapidement expulsé de la salle.

La sœur du gréviste de la faim emprisonné a depuis été informée qu’un avocat progouvernemental avait porté plainte contre elle, l’accusant d’espionnage et de “diffusion de fausses nouvelles”.

