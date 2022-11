COP27 : le Premier ministre d’Antigua demande “Pourquoi devrions-nous vivre ailleurs ?” comme il le dit, son peuple ne veut pas devenir un réfugié climatique | Actualité Climatique

Le chef d’Antigua-et-Barbuda a déclaré qu’il ne permettrait pas à son peuple de devenir des réfugiés climatiques, dans une répugnance indignée à l’idée que certains citoyens pourraient avoir à déménager alors que la dégradation du climat mord.

“Pourquoi devrions nous, [live somewhere else]?”, a déclaré Gaston Browne à Sky News lors du sommet sur le climat COP27 en Égypte.

Le dirigeant caribéen a ajouté : “C’est notre civilisation. C’est là que nous vivons depuis des centaines d’années.”

La semaine dernière, l’envoyé climatique des îles Marshall, une chaîne tentaculaire d’îles volcaniques et d’atolls coralliens dans le centre de l’océan Pacifique, d’une moyenne de 1,8 mètre au-dessus du niveau de la mer, a déclaré à Sky News qu’ils envisageaient déjà une relocalisation.

Gaston Browne, Premier ministre d'Antigua-et-Barbuda, s'est adressé mardi dernier au sommet de l'ONU sur le climat COP27 au nom de plusieurs petits États insulaires.



La nation du Commonwealth, Antigua-et-Barbuda, est également basse, mais son Premier ministre a déclaré que la sécheresse frappait durement.

Le pays doit désormais produire toute son eau potable par osmose inverse énergivore, rendant l’agriculture non viable et l’obligeant à importer 90% de sa nourriture.

“Nous n’envisagerons certainement aucune option de relocalisation. Nous ne nous attendons pas à devenir des réfugiés climatiques dans le pays de qui que ce soit”, a-t-il déclaré.

Le Premier ministre s’est engagé à lutter “sans relâche pour que les émissions mondiales soient réduites”, à préserver l’environnement et la “civilisation” du pays.

Dans une interview lors de sa visite à Charm el-Cheikh, M. Browne a également averti que l’action climatique multilatérale ne parvient pas à protéger la planète avec l’urgence nécessaire.

Les pourparlers annuels sur le climat de la COP des Nations Unies ont fait des “gains supplémentaires”, a-t-il déclaré.

“Mais l’urgence qui est nécessaire pour protéger la planète – la diplomatie climatique a échoué à cet égard. Et c’est pourquoi d’autres options doivent être poursuivies”, a-t-il ajouté.

Lui et d’autres petits États insulaires comme Tuvalu et Palau demandent réparation aux tribunaux internationaux pour établir un moyen légal de tenir les pollueurs responsables.

Des pays riches comme les États-Unis et le Royaume-Uni ont beaucoup plus contribué au changement climatique que des îles comme Antigua, qui sont cruellement endommagées de manière disproportionnée. “Le pollueur doit payer”, a-t-il dit.

“Je ne sais pas si nous pouvons nous asseoir et compter sur les actes volontaires”, car jusqu’à présent, il n’y a eu que des “progrès rampants”, a-t-il déclaré.

Lire la suite: COP27 : Ne pas édulcorer le pacte à la dernière minute, les nations insulaires implorent les grandes économies lors des négociations sur le climat

Lui et les autres petites îles de son bloc de négociation exigent que les négociations aboutissent à un nouveau fonds pour payer une compensation pour ces impacts climatiques qui vont au-delà du domaine de l’adaptation humaine – par exemple les ouragans suralimentés par le changement climatique qui laissent les maisons et l’industrie du tourisme dans lambeaux.

COP27 a commencé par une percée puisque la question de la “finance” est entrée à l’ordre du jour pour la première fois. Les pays riches ont historiquement résisté à l’idée, mais y recourent lentement après des impacts climatiques extrêmes chez eux et dans des pays vulnérables, tels que graves inondations au Pakistan.

Aujourd’hui, au début de la deuxième semaine de la COP27, deux options ont émergé dans un projet de document. Alors que les pays vulnérables veulent un fonds dédié, les pays développés affirment qu’il existe déjà de nombreuses options de financement et institutions disponibles qui peuvent être modifiées et améliorées.

Ils soutiennent que cela pourrait être plus efficace que de convenir d’un autre fonds dédié, mais l’idée ne convient tout simplement pas à de nombreux pays vulnérables qui disent en avoir assez de s’appuyer sur des mesures volontaires et vagues.

