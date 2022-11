COP27 : la station balnéaire hôte donne à l’Égypte une emprise sur les manifestations

Commentez cette histoire Commentaire

CHARM EL-CHEIKH, Égypte — Avec ses eaux turquoises et ses riches récifs coralliens, la station balnéaire égyptienne de Charm el-Cheikh est un endroit pittoresque pour le sommet mondial des Nations Unies sur le changement climatique de cette année, connu sous le nom de COP27. Mais derrière des apparences dignes d’une carte postale, c’est une forteresse étroitement contrôlée sur la mer Rouge. Les militants du climat affirment que les restrictions décourageront les manifestations qui ont été un moyen pour le public de faire entendre sa voix lors des sommets précédents.

Beaucoup travaillant dans le tourisme ont été renvoyés chez eux ; ceux qui sont restés ont besoin de cartes de sécurité spéciales. Les vacanciers ont été refoulés aux points de contrôle de sécurité entourant la ville. Les tarifs des hôtels ont été multipliés par dix, ce qui en a coûté beaucoup. Les travailleurs locaux ne sont pas autorisés à parler librement avec les visiteurs.

Dans un pays où les manifestations sont pratiquement interdites, le gouvernement a mis en place un lieu spécifique pour les manifestations climatiques – sauf que personne ne sait exactement où il se trouve. Les notifications sont requises 36 heures à l’avance.

Le ministère égyptien des Affaires étrangères n’a pas répondu aux demandes de commentaires. Dans des déclarations passées, les responsables se sont engagés à autoriser les protestations et la participation des militants.

A l’approche de la COP27, le gouvernement du président égyptien Abdel Fattah el-Sissi a vanté ses efforts pour faire de Charm el-Cheikh une ville plus respectueuse de l’environnement, avec de nouveaux panneaux solaires et des véhicules électriques.

« Dès le début, il y avait un gros point d’interrogation sur le choix de l’Égypte comme pays d’accueil », a déclaré un militant égyptien, qui a été détenu pendant plus de deux ans sans procès lors de la répression gouvernementale contre la dissidence. Il a parlé sous couvert d’anonymat, craignant d’être de nouveau arrêté. “Ils savent que le choix de Sharm signifie qu’il n’y aurait pas de protestations.”

La scène sera probablement un contraste frappant avec la COP26 de l’année dernière à Glasgow, en Écosse, où quelque 100 000 personnes ont défilé dans les rues lors d’un rassemblement et les manifestants se sont fréquemment massés sur les places publiques, les parcs et les ponts.

Vendredi, un groupe d’activistes a pris part à une petite manifestation appelant à l’action climatique sur le continent africain à un rond-point devant le lieu de la conférence à Charm el-Cheikh. Une file de policiers se tenait à côté.

Un groupe d’experts nommés par l’ONU a exprimé sa préoccupation que l’environnement en Égypte ne sera pas propice à une participation pleine et ouverte.

Depuis 2013, el-Sissi, un allié américain ayant des liens économiques profonds avec les pays européens, a supervisé une répression massive, emprisonnant des milliers d’islamistes, mais aussi des militants laïcs impliqués dans le soulèvement populaire de 2011. Beaucoup d’autres ont fui le pays. Un éminent militant des droits, Alaa Abdel-Fattah, intensifié sa grève de la faim cette semaine, refusant aussi l’eau.

En dehors de la péninsule du Sinaï, où se trouve Charm el-Cheikh, selon des groupes de défense des droits plus de 100 personnes ont été arrêtées au cours des deux dernières semaines au Caire et dans d’autres villes alors que les forces de sécurité ont intensifié leur présence sur les places principales après des rumeurs de manifestations prévues le 11 novembre. La COP27 commence dimanche et devrait durer jusqu’au 18 novembre.

Le gouvernement a déclaré à plusieurs reprises que ses mesures de sécurité étaient vitales pour maintenir la stabilité dans une nation de plus de 104 millions d’habitants après une décennie de troubles qui a commencé avec le printemps arabe et a été suivie d’années d’attaques mortelles de militants islamistes.

Pendant des décennies, Charm el-Cheikh a été le lieu de prédilection du gouvernement pour les conférences et les sommets de haut niveau, précisément parce qu’il est si facile à contrôler. Le sommet de la paix au Moyen-Orient de 1996 auquel participait le président de l’époque, Bill Clinton, s’y est tenu.

Isolée dans le désert près de la pointe sud du Sinaï, Sharm, comme on l’appelle souvent, se trouve à six heures de route de la capitale, Le Caire. Les véhicules doivent passer par un tunnel étroitement surveillé sous le canal de Suez, puis de nombreux points de contrôle le long de l’autoroute, permettant aux autorités de refouler ceux jugés indésirables.

Une barrière de béton et de barbelés entoure certaines parties de Sharm. Une entrée est située dans un mur de béton de plusieurs étages, peint avec un gigantesque signe de paix – une référence à la “Ville de la paix”, un surnom que les autorités ont tenté de faire coller à Sharm. De grands boulevards dans le désert relient des stations fortifiées, avec peu d’espaces publics pour se rassembler.

Hussein Baoumi, chercheur d’Amnesty International pour l’Égypte et la Libye, l’a qualifiée de « ville dystopique ».

“Il y a tellement de surveillance, tellement de contrôle sur qui entre et qui sort de la ville, ce qui est encore une fois une tentative de contrôler qui peut parler à la communauté internationale”, a-t-il déclaré.

Les employés de l’hôtel disent que la sécurité est particulièrement stricte pour la COP27 – tous doivent obtenir une habilitation de sécurité et depuis mardi, il leur est interdit de quitter leur lieu de travail ou leur logement. Certains ont décidé de retourner dans leur ville natale jusqu’à la fin de la conférence.

“Nous sommes habitués aux restrictions, mais cette fois, c’est très dur et il n’y a pas eu d’exceptions”, a déclaré un serveur d’un hôtel quatre étoiles.

La sécurité a toujours été élevée à Charm parce qu’au nord, sur toute la longueur de la péninsule, l’armée égyptienne lutte contre une insurrection vieille de dix ans dirigée par une branche locale du groupe État islamique. En 2015, un avion russe MetroJet s’est écrasé peu après son décollage de Charm el-Cheikh, tuant les 224 personnes à bord, une attaque revendiquée par l’EI.

Le Sinaï a été occupé à deux reprises par le voisin israélien : d’abord lors de la crise de Suez en 1956, qui a également impliqué la France et la Grande-Bretagne, et plus tard lors de la guerre du Moyen-Orient en 1967. Il a été restitué à l’Égypte en 1982 dans le cadre de l’accord de paix négocié par les États-Unis entre l’Égypte et Israël.

Depuis lors, le développement autorisé par le gouvernement a aidé les stations balnéaires le long de la côte sud du Sinaï à devenir une destination de choix pour la plage et la plongée sous-marine.

La conférence COP27 se déroule dans le grand centre des congrès de Sharm. Comme lors des COP précédentes, seuls les délégués officiels accrédités par l’ONU peuvent entrer dans le lieu, connu sous le nom de zone bleue, qui pendant le rassemblement est considéré comme un territoire de l’ONU et soumis au droit international.

Un autre lieu, la Zone verte, permet aux entreprises, aux jeunes et à la société civile d’organiser des événements en marge du sommet. On ne sait toujours pas où les manifestations sont censées avoir lieu. Un site Web du gouvernement COP27 indique qu’en plus de la notification de 36 heures pour les manifestations à l’intérieur du site, un préavis de 48 heures par e-mail est requis pour les manifestations à l’extérieur.

D’après les quelques photos de la zone verte dans la presse pro-gouvernementale, elle semble être sur un tronçon d’autoroute ou un parking avec des cafétérias installées. Le major-général Khaled Fouda, le gouverneur de la province, a qualifié le site de “très chic et propre” dans des commentaires à la télévision locale le mois dernier.

“Les protestations sont autorisées, mais les fracas et les insultes ne sont pas autorisés”, a-t-il déclaré.

Le gouvernement a envoyé 500 taxis pour transporter les participants à la COP27, a déclaré Fouda – tous équipés de caméras connectées à un « observatoire de la sécurité » destiné à surveiller le comportement des chauffeurs.

Rien de tout cela n’est de bon augure pour l’activisme, disent les dirigeants de la contestation climatique.

Greta Thunberg, une jeune dirigeante du mouvement de protestation, a déclaré qu’elle ne participerait pas. “L’espace pour la société civile cette année est extrêmement limité”, a-t-elle déclaré lors d’un récent événement à Londres. « Il sera très difficile pour les militants de faire entendre leur voix.

Le coût est un autre facteur. L’activiste égyptien récemment libéré a déclaré que beaucoup n’avaient pas les moyens de voyager, le coût d’un billet d’avion depuis le Caire étant hors de portée pour beaucoup dans un contexte d’inflation intérieure à deux chiffres.

Cristine Majeni, une jeune volontaire pour l’environnement de la capitale du Kenya, Nairobi, a rassemblé les milliers de dollars nécessaires pour son voyage de 10 jours, après avoir lutté tout au long du processus d’accréditation.