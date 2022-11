COP27 : Joe Biden présente ses excuses pour le retrait des États-Unis de l’accord de Paris sur le climat | Actualité Climatique

Le président Joe Biden a présenté ses excuses pour le retrait des États-Unis de l’accord historique de Paris sur le climat.

M. Biden, qui a rejoint l’accord quelques heures après sa prise de fonction, a déclaré à la conférence sur le climat COP27 en Égypte que son

l’administration « mettait notre argent là où est notre bouche ».

Le discours du président a été brièvement interrompu par un groupe de manifestants des combustibles fossiles, qui ont été rapidement expulsés de la salle à Charm-el-Cheikh.

Son prédécesseur Donald Trump a retiré les États-Unis des accords sur le climat pendant son mandat.

Le président Biden est arrivé fort des résultats des élections de mi-mandat, qui sont en passe d’être les meilleurs pour un parti présidentiel depuis environ deux décennies.

Le résultat surprise fait suite à un important projet de loi sur le climat de 370 milliards de dollars qui a été adopté par le Congrès en août face à une opposition républicaine féroce.

Biden a déclaré que les dépenses, qui font partie d’une législation économique plus large qu’il a promulguée cette année, “changeront le paradigme” et garantiront que les États-Unis atteindront leur objectif de réduction des émissions d’ici 2030. Plus tôt, il a rencontré le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, où il soulevé la question des droits de l’homme sous le régime autoritaire.

La présidence égyptienne a été entachée par l’indignation suscitée par l’emprisonnement de prisonniers politiques, à savoir l’écrivain anglo-égyptien Alaa Abd El-Fattah Alaa, et par les problèmes survenus sur le lieu de la conférence, où la nourriture, l’eau et Internet ont été difficiles à trouver.

La Maison Blanche espère que le discours de Biden, ainsi qu’une poignée d’annonces et d’apparitions plus petites de hauts démocrates tels que Nancy Pelosi, positionneront les États-Unis en tant que leader climatique – en particulier après les années de pause sous M. Trump.

Mais c’est toujours le plus grand producteur de pétrole au monde et le plus grand pollueur historique – et l’Américain moyen émet beaucoup plus de dioxyde de carbone que ceux de toute autre grande économie.

C’est également l’un des nombreux pays qui n’arrivent pas à réduire leurs émissions comme promis et à débourser de l’argent en retard depuis longtemps pour financer des mesures climatiques dans les pays en développement.

Mohamed Adow, directeur de Power Shift Africa, un groupe de réflexion, a déclaré : « Joe Biden vient à la COP27 et fait de nouvelles promesses, mais ses anciennes promesses n’ont même pas été tenues.

“Je préfère avoir une pomme dans la main plutôt que la promesse de cinq qui ne viennent jamais… Nous avons besoin d’un financement direct qui aille directement aux communautés et aux pays.”

Des militants mécontents se sont rassemblés à l’extérieur de la zone de conférence où M. Biden s’est exprimé, agitant des banderoles bleues et criant “payez pour les pertes et les dommages”.

Le sujet brûlant “pertes et dommages” fait référence aux appels des nations vulnérables pour des réparations pour les impacts climatiques qui frappent et coulent leurs terres, tuant leurs citoyens et détruisant leurs récoltes.

Eux et d’autres pays jugeront le leadership des États-Unis en partie sur sa volonté de s’engager sur la question.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:54

Al Gore dit qu’il voit un nouvel optimisme quant à la possibilité de lutter contre le changement climatique dans les résultats des élections de mi-mandat aux États-Unis



Jusqu’à présent, lors des pourparlers, “les États-Unis et d’autres grandes économies autorisent essentiellement cette [conversation] continuer, en hochant beaucoup la tête mais en ne disant pas grand-chose”, selon Collin Rees, responsable du programme américain chez Oil Change international, qui a observé les discussions.

“Il y a une grande inquiétude à l’approche de la deuxième semaine et vraiment au cœur des négociations, c’est à ce moment-là qu’ils pourraient jouer leurs cartes et dire” absolument pas “.”

D’autres questions en jeu sont les efforts pour s’éloigner des combustibles fossiles et la course mondiale au gaz, sujet d’intenses débats sur le continent hôte, l’Afrique.

Regardez le Daily Climate Show à 15h30 du lundi au vendredi et The Climate Show avec Tom Heap le samedi et le dimanche à 15h30 et 19h30.

Le tout sur Sky News, sur le site Web et l’application Sky News, sur YouTube et Twitter.

L’émission étudie comment le réchauffement climatique modifie notre paysage et met en évidence des solutions à la crise.