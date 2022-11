COP27 : Alok Sharma déclare que les pays doivent tenir leurs promesses en matière de changement climatique | Actualité Climatique

Dans sa dernière interview en tant que président du sommet de la COP sur le climat de l’ONU, Alok Sharma a déclaré à Sky News que le multilatéralisme “ne continuera à fonctionner que si les pays tiennent les promesses qu’ils ont faites”.

Sharma, qui a cédé aujourd’hui la présidence du programme du sommet de l’ONU sur le climat COP26 à son homologue au début de la Réunion COP27 en Egyptea déclaré : “C’est ce que j’ai martelé cette année avec les dirigeants mondiaux, c’est que vous avez pris des engagements.

“Vous vous êtes engagé à éliminer progressivement le charbon, vous vous êtes engagé à revenir et à réviser vos objectifs de réduction des émissions, les pays développés se sont engagés à apporter un soutien financier accru aux pays en développement.

“Nous devons livrer là-dessus.

“Il s’agit de la crédibilité de ce processus.

“Et l’ensemble du processus multilatéral ne continuera de fonctionner que si les pays tiennent les promesses qu’ils ont faites.”

L’évaluation sévère de M. Sharma intervient alors que les diplomates de l’ONU ont exprimé leur frustration qu’au cours de l’année écoulée, les gouvernements aient été “distraits” de la question du changement climatique par la guerre en Ukraine, l’inflation, les problèmes de coût de la vie et une crise énergétique.

Image:

Alok Sharma et John Kerry rencontrent le prince Charles au palais de Buckingham



Le chef de l’ONU pour le climat, Simon Stiell, a déclaré à Sky News: “S’il y a une crise déterminante de notre époque, c’est bien le climat.

“Toutes les autres choses ; les taux d’intérêt, le coût de la vie, même les guerres, ont une fin.

“Mais le changement climatique ne fait que progresser.

“Nous avons vu des gouvernements distraits depuis que nous avons quitté Glasgow.”

Il a ajouté: “Je ne pense pas qu’il y ait jamais eu un environnement géopolitique aussi tendu et aussi diviseur que nous l’avons maintenant alors que nous entrons dans cette COP.”

“Chacune des 20 plus grandes économies du monde qui représentent 80% de toutes les émissions sont hors cible en ce moment.”

Les progrès réalisés jusqu’à présent ne sont “absolument pas suffisants”

M. Sharma a cependant fait valoir que malgré les vents contraires mondiaux, des progrès ont été réalisés.

Il a déclaré: “Avant la signature de l’accord de Paris en 2015, les scientifiques nous disaient que nous nous dirigions vers quatre degrés de réchauffement climatique d’ici la fin du siècle.

“Après Paris, il faisait trois degrés, et maintenant on parle de moins de deux degrés.”

Mais a-t-il fait remarquer, les progrès réalisés ne sont toujours “pas assez bons, ce n’est absolument pas assez bon”.

“Glasgow (COP26) a été une victoire fragile et si nous voulions maintenir le pouls de 1,5 C (de réchauffement) en vie, nous avions besoin que les pays tiennent leurs engagements.”

