Des dirigeants mondiaux, des militants écologistes et d’éminents chercheurs ont commencé à arriver à Cali, en Colombie, pour un sommet sur la biodiversité qui, selon les experts, sera décisif pour le sort des populations d’animaux sauvages en déclin rapide dans le monde.

Le pays hôte espère également que le sommet, qui s’ouvre officiellement dimanche soir, sera le plus inclusif de l’histoire.

« L’un des objectifs de la Colombie est qu’elle soit reconnue mondialement comme la Flic du peuple, où les citoyens, les communautés afro-descendantes et paysannes, les peuples autochtones, les scientifiques, les acteurs sociaux et tous les secteurs sont entendus et participent largement aux discussions. » a déclaré Susana Muhamad, ministre colombienne de l’environnement. « Cela signifie parvenir à mobiliser l’ensemble du gouvernement et de la société afin de contribuer à la protection de la biodiversité. »

Le sommet de l’ONU sur la biodiversité Cop16 devrait accueillir 190 pays et 15 000 personnes avec pour objectif de protéger la flore et la faune mondiale. Les écologistes préviennent que les écosystèmes atteignent un point d’inflexion où l’extinction des espèces pourrait commencer à s’accélérer.

Le gouvernement de Gustavo Petro fait pression pour que les peuples autochtones jouent un rôle plus important dans la protection des écosystèmes colombiens et a déclaré qu’ils seraient au centre de la Cop16.

Le ministère de l’Environnement a annoncé plus tôt cette semaine qu’il créerait des autorités environnementales dirigées par des autochtones et dotées de pouvoirs publics pour régler la « dette historique » de la Colombie envers les communautés autochtones.

Les groupes autochtones ont salué cette décision qui leur donne les moyens de défendre leurs écosystèmes.

Certains, cependant, ont moins confiance dans les promesses d’inclusion de la Cop16, notamment la création d’une zone connue sous le nom de zone verte, à laquelle les groupes de la société civile, le secteur privé et le grand public sont encouragés à participer. La zone verte accueillera 1 000 événements, dont des panels, des ateliers et des performances musicales, du 21 octobre au 1er novembre.

L’exposition de la zone verte est prête pour l’ouverture du sommet. Photographie : Fernando Vergara/AP

Harol Ipuchima, représentant des groupes autochtones de Colombie à la Cop16 et chef du peuple Maguta en Amazonie, a déclaré que le discours d’inclusivité du gouvernement détournait l’attention du fait que les peuples autochtones n’étaient toujours pas impliqués de manière significative dans le processus décisionnel mondial sur l’environnement.

« Cela a l’air bien, mais tout cela est vraiment superficiel », a-t-il déclaré. « Parmi tout le monde, nous sommes ceux qui connaissent le mieux la conservation et la manière de vivre en harmonie avec nos écosystèmes, mais nous restons des observateurs. Nous sommes toujours dans la même situation que depuis des décennies, où nous devons crier aux hommes politiques de protéger l’environnement, mais sans pouvoir voter.»

Rendre la Cop16 ouverte à tous pourrait être un moyen puissant d’impliquer ceux qui sont préoccupés par le déclin mondial de la biodiversité mais qui ne savent pas comment y faire quelque chose, a déclaré Ximena Barrera, directrice des affaires gouvernementales et des relations internationales au WWF Colombie.

« Nos enquêtes montrent que 46 % des Colombiens s’inquiètent de l’état des ressources naturelles et que sept sur dix souhaiteraient agir pour réduire la perte de biodiversité. C’est une opportunité incroyable de les éduquer et de les mobiliser pour protéger l’environnement », a-t-elle déclaré.

La Cop16 est la première fois que les pays se réunissent pour discuter de la biodiversité mondiale depuis l’accord Kunming-Montréal en 2022, lorsque les dirigeants mondiaux ont pris une série d’engagements sans précédent pour protéger le monde naturel.

Les écologistes affirment que le nombre d’animaux, de plantes, de champignons et de micro-organismes dans le monde s’effondre sous la pression de la déforestation, de la pollution et de la crise climatique.

Seulement 10 % des 196 parties qui ont signé l’accord de 2022 ont depuis publié les plans d’action pour la nature qu’elles ont accepté de mettre en œuvre en Chine, le financement est bien en deçà des 20 milliards de dollars par an nécessaires pour protéger la nature et seulement 2,8 % des océans de la planète sont protégés. « efficacement ».

Alors que le WWF avertit que l’effondrement des populations d’animaux sauvages est proche du « point de non-retour », les militants environnementaux et les chercheurs affirment que la Cop16 est une opportunité cruciale pour les politiciens de remettre le monde sur les rails.

« Le monde s’est mis d’accord sur un plan ambitieux pour sauvegarder la biodiversité de notre planète. À Cali, les pays doivent maintenant traduire cette ambition en actions concrètes », a déclaré Loreley Picourt, directrice exécutive de la Plateforme Océan et Climat, une ONG militant pour la protection des mers du monde.

Les représentants tenteront de débattre des budgets mondiaux pour la protection de la nature et de créer un mécanisme pour garantir que les pays tiennent parole en matière de protection des forêts, des rivières et des océans du monde.

« La Colombie est un pays parfait pour accueillir une Flic nature. Non seulement elle abrite une biodiversité et des habitats naturels incroyables, mais elle joue un rôle de premier plan en démontrant comment la conservation fonctionne pour la nature et les gens », a déclaré Gavin Edwards, directeur exécutif du secrétariat de l’Initiative positive pour la nature, une coalition d’organisations de conservation. « Cependant, au milieu d’élections mondiales, d’autres conférences clés et de questions urgentes de sécurité nationale et internationale, cette conférence des Nations Unies sur la biodiversité rivalise pour attirer l’attention sur la scène mondiale. »