COP15 : Que signifie réellement la conservation ?

MONTRÉAL, Canada – De hauts responsables de plus de 190 pays se réunissent cette semaine et la prochaine pour résoudre l’un des défis les plus importants et les plus importants au monde : le déclin rapide de la faune et des écosystèmes. Les sauver protégera les nombreux avantages qu’ils procurent, de la purification de l’air et de l’eau à la pollinisation de nos cultures.

Lors de la réunion, connue sous le nom de COP15, les délégués devraient signer un accord important appelé Cadre mondial de la biodiversité, qui ressemble à l’accord de Paris sur le climat mais pour la nature. Il comprend plus de 20 cibles pour les pays à atteindre dans la décennie, couvrant tout, de l’utilisation des pesticides aux subventions agricoles.

Bien que les délégués aient eu des années pour se préparer à la COP15 – que certains d’entre eux considèrent comme la réunion sur la biodiversité la plus importante de tous les temps – il y a encore beaucoup de choses sur lesquelles ils ne sont pas d’accord. Combien d’argent les pays riches donneront-ils aux pays en développement ? Les gouvernements devraient-ils éliminer progressivement les subventions qui nuisent à l’environnement ou les rediriger vers des activités qui aident à restaurer les écosystèmes ? Cette virgule dans le texte de l’accord doit-elle être placée ici ou là ?

Il y a même des désaccords sur quelque chose qui forme la base même de la COP15 et du mouvement environnemental plus large : ce que signifie le terme « conservation ».

Pour certains défenseurs de l’environnement, la conservation signifie qu’une zone donnée limite la plupart des activités humaines pour maintenir une certaine diversité historique d’espèces. Si un parc de l’État de New York, par exemple, compte 100 espèces d’oiseaux d’une décennie à l’autre, cela pourrait être considéré comme une terre conservée. Mais pour d’autres, y compris certains groupes autochtones, la conservation concerne davantage le processus de gestion de la terre et leur relation spirituelle avec celle-ci. Dans cette perspective, «conservé» signifie souvent que les gens utilisent les ressources de la terre et ont un profond respect pour elles.

Ce débat est important aujourd’hui car un élément clé du projet de cadre de biodiversité est un objectif de «conserver» au moins 30% de toutes les terres et de l’eau sur Terre d’ici 2030 – un objectif connu sous le nom de 30 par 30. Dans les prochains jours, les délégués sont presque certain de le signer dans la loi en vertu d’un traité de l’ONU appelé la Convention sur la diversité biologique. Mais même dans ce cas, des questions subsisteront en raison de l’ambiguïté du mot : que signifiera la loi pour les terres autochtones et les autres zones qui ne font pas partie des parcs nationaux ?

Alors que les nations cherchent à conserver 30 % de leurs terres, qu’est-ce qui compte ?

Le terme conservation apparaît partout dans le cadre de la biodiversité, mais il a le plus de poids dans 30 sur 30. C’est l’un des objectifs les plus médiatisés – et parmi les plus controversés, en partie parce qu’il n’est pas clair ce qui comptera pour 30 %.

La plupart des défenseurs de l’environnement s’accordent à dire que les aires protégées officielles, telles que les parcs nationaux, comptent pour toute mesure des terres conservées, selon Brian O’Donnell, qui dirige la Campagne pour la nature, un groupe environnemental qui préconise 30 par 30. Ces zones – généralement reconnues par les gouvernements nationaux – ont tendance à restreindre les activités humaines telles que l’exploitation minière ou la construction qui pourraient nuire aux plantes et aux animaux qui y vivent.

Il existe également une autre catégorie de terres plus récente et quelque peu déroutante, connue sous le nom d’OECM, qui, selon les défenseurs, devrait également être prise en compte dans l’objectif. Abréviation de « autres mesures de conservation efficaces par zone », il s’agit de zones que les gens utilisent ou dans lesquelles vivent, comme les bases militaires, qui présentent des avantages démontrables pour la faune ou les écosystèmes. (Remarque : il existe une quantité frustrante d’acronymes et de termes techniques vagues dans la politique de la biodiversité, ce qui est peut-être l’une des raisons pour lesquelles il peut être difficile pour les délégués de s’entendre sur quoi que ce soit.)

Ensemble, les aires protégées et les OECM couvrent environ 17% de toutes les terres et un peu plus de 8% des océans, selon le World Conservation Monitoring Center (WCMC), une agence des Nations Unies qui gère une base de données mondiale sur les aires protégées. Le WCMC est depuis longtemps l’indicateur officiel des progrès vers des objectifs spatiaux comme 30 par 30.

Mais certains experts environnementaux poussent également pour qu’une troisième catégorie compte dans 30 sur 30 : les terres gérées par les territoires autochtones et les communautés locales. Jusqu’à 80% de la biodiversité mondiale restante se trouve sur ces terres, mais beaucoup d’entre elles ne sont pas considérées comme officiellement «conservées» – en grande partie en raison d’une vision à l’ancienne de la nature comme une terre «vierge» sans habitants. (Certains territoires autochtones pourraient être considérés comme des OECM s’ils démontrent des avantages positifs pour la biodiversité ; plus à ce sujet ci-dessous.)

Ce point de vue est en train de changer, ce qui pourrait faciliter considérablement l’atteinte de l’objectif de 30 %.

Une solution simple pour atteindre 30 en 30 : accorder des droits fonciers aux peuples autochtones

Selon certaines estimations, les territoires autochtones et les communautés locales couvrent déjà plus de 30 % de la surface de la Terre. Donc, dans un sens, si vous les considérez comme conservés, la partie terrestre de la cible 3 serait déjà atteinte.

“La demande des peuples autochtones est que les territoires autochtones soient reconnus à leurs propres conditions”, a déclaré Jennifer Corpuz, avocate autochtone philippine et négociatrice clé du Forum international autochtone sur la biodiversité (IIFB), à Vox. « Si nous les comptons, nous y sommes. Nous avons essentiellement atteint l’objectif.

Cette approche est attrayante pour les défenseurs autochtones qui craignent que 30 sur 30 ne se fasse au détriment des droits fonciers autochtones, car la définition historique de la conservation n’incluait pas les personnes. À de nombreuses reprises, ils ont été expulsés de leurs terres au nom de la conservation de la faune. (Le texte actuel du cadre de la biodiversité souligne l’importance de respecter les droits fonciers autochtones.)

“Lorsque nous parlons de conservation, en particulier pour les peuples autochtones, c’est une histoire de déplacements, d’expulsions et de violations des droits”, a déclaré Corpuz. “C’est un sujet très chargé avec une histoire très mitigée.”

“Donnez-nous simplement ces droits et nous pourrons continuer à conserver ces zones”, a ajouté Ruth Spencer, qui travaille avec une organisation communautaire à Antigua-et-Barbuda et est également membre de l’IIFB. “Laissez-nous simplement seuls sur nos territoires.”

Pourtant, dit O’Donnell, pour compter les terres autochtones comme «conservées» et dans le cadre de l’objectif, il doit encore y avoir un moyen de mesurer comment ces zones protègent la biodiversité. “Les résultats sont essentiels”, a-t-il déclaré. « Ou alors, qu’est-ce qu’on fait ici ? (Il existe une très grande diversité de terres gouvernées par des peuples autochtones et des communautés locales, dont certaines sont plus industrialisées que d’autres.)

Certains défenseurs autochtones repoussent cette idée, a déclaré Corpuz, car la mesure des résultats nécessite beaucoup de travail et d’argent. C’est l’une des raisons pour lesquelles les groupes autochtones ne veulent pas que leurs terres soient classées comme OECM, dit-elle, car cela s’accompagne d’un fardeau de rapports scientifiques (et la désignation « obscurcit » souvent la propriété foncière autochtone).

Cela nous amène à une autre question épineuse à la COP15 : si vous voulez exiger des groupes autochtones, des communautés locales et des pays en développement qu’ils mesurent la biodiversité (ou restaurent leurs terres), vous devez les payer pour cela, disent les défenseurs autochtones.

Mesurer les animaux

Lorsque les défenseurs de l’environnement parlent de conservation, ce n’est pas toujours clair, exactement, Quel ils conservent — et pour qui. S’agit-il des plantes et des animaux eux-mêmes, et si oui, certains sont-ils plus importants que d’autres ? Et important pourquoi ? Parce qu’ils procurent des avantages aux humains? Parce qu’ils ont une valeur spirituelle ?

Outre les questions de gestion des terres autochtones, il s’agit d’un élément clé du débat 30 par 30. Alors que les nations cherchent à conserver davantage de terres, les scientifiques soulignent que ce doit être la droit 30 pour cent. Pour beaucoup, cela signifie s’assurer que tous les différents types d’écosystèmes sont représentés par des réseaux de zones conservées, des forêts tropicales à la toundra, et que la faune a un moyen de se déplacer d’une zone conservée à l’autre.

« Lorsque nous parlons de 30 sur 30, nous parlons d’une certaine quantité d’habitat, mais les endroits que nous choisissons sont d’une importance cruciale », a déclaré Paula Ehrlich, présidente et chef de la direction de la EO Wilson Biodiversity Foundation.

En fin de compte, il est peu probable que la COP15 et le cadre de la biodiversité aboutissent à une définition unique et claire de la conservation. Pourtant, l’idée d’y inclure des terres gérées par les peuples autochtones et les communautés locales a reçu beaucoup de soutien, ce qui révèle une manière importante dont le mouvement environnemental évolue.

Plus que jamais, les écologistes occidentaux reconnaissent qu’ils ne peuvent pas continuer à mettre de côté des morceaux de nature vacants, en partie parce que peu de paysages naturels sont dépourvus de vie humaine. “Vous ne pouvez pas avoir 8 milliards de personnes sur la planète sans tenir compte des espaces qui ne sont pas développés pour l’extraction ou les loisirs mais utilisés par les gens”, a déclaré Andrew Gonzalez, professeur de biologie de la conservation à l’Université McGill. “Nous sommes en eux.”