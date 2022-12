COP15 : Pourquoi la conférence des Nations Unies sur la biodiversité est-elle importante ?

Des délégués de près de 200 pays se réuniront cette semaine à Montréal, au Canada, pour la conférence des Nations Unies sur la biodiversité, la COP15.

La biodiversité affecte tout, y compris la santé mondiale, la sécurité alimentaire et même la crise climatique.

L’objectif de la réunion est de développer un cadre sur la manière dont les pays peuvent s’y prendre pour protéger la biodiversité.

Pour des nouvelles et des analyses sur le changement climatique, rendez-vous sur News24 Climate Future.

Des scientifiques, des défenseurs des droits et des délégués de près de 200 pays se réunissent au Canada cette semaine pour s’attaquer à l’un des problèmes environnementaux les plus urgents au monde : la perte de biodiversité et ce qui peut être fait pour y remédier.

Pendant des années, les experts ont tiré la sonnette d’alarme sur la façon dont le changement climatique et d’autres facteurs entraînent un déclin “sans précédent” des animaux, des plantes et d’autres espèces, et menacent divers écosystèmes.

Dans ce contexte, la conférence des Nations Unies sur la biodiversité, connue sous le nom de COP15, entame ses sessions mercredi à Montréal dans le but d’établir un plan pour lutter contre la perte de biodiversité mondiale au cours de la prochaine décennie et au-delà.

“C’est potentiellement un moment historique pour la biodiversité”, a déclaré Andrew Gonzalez, professeur au département de biologie de l’Université McGill à Montréal et directeur fondateur du Centre québécois des sciences de la biodiversité.

Ici, Al Jazeera explique tout ce que vous devez savoir :

Qu’est-ce que la biodiversité ?

La biodiversité – abréviation de diversité biologique – fait référence aux nombreuses formes de vie sur Terre, des animaux, des plantes et des espèces microbiennes aux habitats et aux écosystèmes entiers, tels que les forêts tropicales et les récifs coralliens.

Pourquoi la biodiversité est-elle importante ?

La biodiversité affecte tout, de la santé mondiale et de la sécurité alimentaire à l’économie et à la lutte plus large pour lutter contre la crise climatique, les Nations Unies explique.

Plus de la moitié du produit intérieur brut (PIB) total mondial – environ 44 000 milliards de dollars (~ 762 000 milliards de rands) – est également « modérément ou fortement dépendante » de la nature et donc vulnérable à sa perte, a déclaré le Forum économique mondial dans un rapport de 2020 (PDF).

“Le changement climatique n’est pas le seul cavalier de l’apocalypse environnementale. La perte de la nature est tout aussi importante. Et les deux sont étroitement liés. Vous ne pouvez pas résoudre l’un sans vous attaquer à l’autre”, a-t-il ajouté. a dit Carter Roberts, président et chef de la direction du World Wildlife Fund-US.

Quel est l’état de la biodiversité dans le monde ?

En 2019, la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques estimé que les trois quarts de la surface terrestre de la planète et 66 % de ses océans avaient été considérablement modifiés. Un million d’espèces sont menacées d’extinction, a-t-il averti, dont “beaucoup d’ici des décennies” si des mesures sérieuses ne sont pas prises.

“Le rythme des changements mondiaux dans la nature au cours des 50 dernières années est sans précédent dans l’histoire de l’humanité”, indique le rapport, soulignant cinq facteurs clés : les changements d’utilisation des terres et des mers, l’exploitation directe des organismes, le changement climatique, la pollution et les invasions. d’espèces exotiques.

“La façon dont nous exploitons notre environnement, la façon dont nous détruisons les habitats, souvent pour des raisons liées au soutien de l’agriculture et à la culture de nourriture ou à l’extraction des ressources, est maintenant à un rythme insoutenable – un rythme étonnamment insoutenable”, a déclaré Gonzalez à Al Jazeera. .

“Et cela provoque ce que beaucoup d’entre nous pensent être un événement d’extinction de masse”, a-t-il déclaré.

La destruction de l’habitat a un impact sur la perte de biodiversité et le changement climatique. En plus de la faune, la nature stocke des milliards de tonnes de carbone. Maintenir le carbone enfermé et sauvegarder les habitats est notre objectif à #COP15. passant par @WWFCA_SciComm pic.twitter.com/dQkZ3k4uG9 — ONU Biodiversité (@UNBiodiversity) 5 décembre 2022

Qu’est-ce que la COP15 et qui y participe ?

La conférence du 7 au 19 décembre réunira des représentants des 196 pays qui ont ratifié la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique (PDF), qui remonte à 1992. Des scientifiques, des groupes non gouvernementaux et d’autres experts seront également présents.

L’objectif des réunions – qui ont été déplacées à Montréal depuis Kunming, en Chine, en raison des restrictions de Covid-19 mais qui sont toujours présidées par la Chine – est de parvenir à un cadre pour aider à guider les pays sur la meilleure façon de protéger la biodiversité. Alors que la Chine n’a pas invité les dirigeants mondiaux, le Premier ministre canadien Justin Trudeau devrait assister à une cérémonie d’ouverture mardi après-midi.

“Nous ne pouvons plus continuer avec une attitude de ‘business as usual'”, a dit Elizabeth Maruma Mrema, secrétaire exécutive de la Convention des Nations unies sur la diversité biologique, exhorte les États à adopter un plan “ambitieux, réaliste et réalisable”.

Que comprendra le nouveau cadre ?

Un brouillon (PDF) du nouveau cadre de biodiversité publié l’année dernière comprenait 21 objectifs à atteindre d’ici 2030. Ils comprennent la réduction de l’utilisation des pesticides, l’augmentation du financement à 200 milliards de dollars (~ 3,5 billions de rands) par an et la protection d’au moins 30 % des terres et des mers dans le monde – la proposition 30 × 30 – à travers “des systèmes d’aires protégées et d’autres mesures de conservation efficaces par zone”.

Mais les experts ont souligné que le projet d’accord, surnommé le Cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020, comprenait de nombreuses propositions d’amendements – indiquées entre crochets – sur lesquelles les parties n’étaient pas parvenues à un consensus, suscitant des inquiétudes.

“Nous avons besoin d’un texte avec des dents – et beaucoup moins de parenthèses”, a récemment déclaré Sandra Diaz, professeure et membre du Conseil national de la recherche scientifique et technique d’Argentine. a écrit dans la nature.

“Tout ce que nous avons appris au cours des 30 années qui se sont écoulées depuis que le Sommet de la Terre de Rio en 1992 a attiré l’attention sur l’impact des activités humaines sur l’environnement : un texte fort, précis et ambitieux ne garantit pas en soi une mise en œuvre réussie, mais un texte faible, vague, un texte édenté garantit presque l’échec.”

Quels sont les plus grands défis ?

L’élaboration d’un “document solide et ambitieux” sera la première tâche majeure de la conférence, a déclaré Gonzalez de l’Université McGill, parallèlement à la sécurisation des engagements de financement et à l’établissement de mécanismes de mise en œuvre pour les objectifs convenus.

Sur les 20 objectifs définis dans le dernier cadre mondial sur 10 ans en 2010, connus sous le nom d’objectifs d’Aichi pour la biodiversité, la Convention sur la diversité biologique a indiqué qu’aucun n’avait été pleinement atteint (PDF) d’ici 2020.

“Il ne s’agit pas seulement de mise en œuvre à l’ancienne, qui consiste en quelque sorte à mettre la nature derrière une clôture”, a expliqué Gonzalez, à propos du défi de mise en œuvre dans le prochain pacte. “Mais il s’agit aussi de personnes en bonne santé, d’écosystèmes sains.

“Nous assistons à la reconnaissance des droits des communautés autochtones et locales, des femmes, des jeunes, en pensant aux résultats à long terme pour tout le monde, pas seulement pour cette génération.”

Quels autres problèmes doivent être pris en compte ?

À la fin du mois dernier, Greenpeace a exhorté les pays les plus riches à assumer une part équitable du fardeau financier et à aider les pays du Sud à protéger les zones menacées de destruction ; des débats similaires sur les pays qui devraient payer ce qui a dominé les récentes négociations sur le climat de la COP27 en Égypte.

L’environnement groupe de droits a également appelé les gouvernements à veiller à ce que le prochain cadre respecte les droits et la souveraineté des peuples autochtones, qui vivent dans des zones abritant la majeure partie de la biodiversité mondiale restante, selon l’ONU et d’autres experts.

D’autres organisations de défense des droits, dont Amnesty International, ont également appelé à la prudence quant à tout cadre qui désignerait 30% de la planète comme “zones protégées” – l’idée 30 × 30. De tels efforts dans le passé “ont conduit à des expulsions généralisées, à la faim, à des problèmes de santé et à des violations des droits de l’homme, y compris des meurtres, des viols et des tortures à travers l’Afrique et l’Asie”, ont-ils déclaré (PDF) en novembre.

“Étant donné que 80 % de la biodiversité mondiale se trouve sur les terres des peuples autochtones, il est clair que la meilleure façon de conserver les écosystèmes est de protéger les droits de ceux qui y vivent et en dépendent.”

Un accord “ambitieux” peut-il être conclu ?

Malgré les questions et les défis persistants, Gonzalez s’est dit “prudemment optimiste” quant à la capacité des parties à se mettre sur la même longueur d’onde et à parvenir à un cadre “ambitieux”. “Il y a un énorme élan pour la biodiversité en ce moment”, a-t-il dit, pointant du doigt les autorités infranationales, ainsi que les ONG, qui travaillent sur la question.

Une vague d’intérêt public pour la biodiversité pourrait également contribuer à faire pression sur les décideurs. Par exemple, les responsables impliqués dans la sécurisation de l’Accord de Paris de 2015 pour lutter contre le changement climatique ont récemment souligné l’importance de parvenir à un pacte “transformateur” lors de la COP15.

“Les dirigeants doivent garantir un accord mondial pour la biodiversité qui soit aussi ambitieux, fondé sur la science et complet que l’Accord de Paris l’est pour le changement climatique”, ont-ils écrit dans une lettre ouverte le mois dernier (PDF).

“Comme l’Accord de Paris, il doit encourager les pays à s’engager et à intensifier leur action en fonction de l’ampleur du défi. Il doit être inclusif, fondé sur les droits et fonctionner pour tous. Et il doit fournir, à travers l’ensemble de la société, une action immédiate sur le terrain – notre avenir en dépend.”