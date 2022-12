COP15 : le Canada se joint à l’alliance minière durable

MONTRÉAL –

Le Canada et d’autres pays du G7 ont formé une nouvelle alliance pour obliger les sociétés minières à adopter des normes plus durables sur le plan environnemental et socialement responsables alors qu’elles accélèrent les chaînes d’approvisionnement essentielles en minéraux.

Le ministre des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, a annoncé lundi l’accord entre les pays qui tentent de réduire la domination de la Chine dans le domaine minéral critique lors des pourparlers sur la biodiversité de la COP15 à Montréal.

Les minéraux critiques font référence à environ trois douzaines de métaux et de minéraux nécessaires à la plupart des technologies modernes, y compris les ordinateurs portables et les téléphones portables. Mais ils sont également essentiels aux batteries rechargeables utilisées dans les véhicules électriques, ainsi qu’au stockage d’énergie et à la production d’énergie renouvelable dans les panneaux solaires et les éoliennes.

La Banque mondiale a prédit en 2020 que la demande de minéraux critiques, notamment le lithium, le cuivre, le nickel, le graphite et les terres rares, augmentera de 500 % d’ici 2050.

Wilkinson a déclaré à plusieurs reprises que la transition vers des émissions nettes nulles et un réseau électrique à 100% d’énergie propre ne se produira pas sans l’expansion de l’exploitation minière essentielle.

L’annonce est intervenue trois jours après que Wilkinson a publié la stratégie canadienne sur les minéraux essentiels, qui vise à accroître la production de minéraux essentiels du Canada d’une manière qui soit écologiquement durable, assure l’équité autochtone et améliore la sécurité mondiale.

Le Canada et les États-Unis font partie des démocraties occidentales qui ont clairement indiqué que la Chine ne peut pas être autorisée à dominer les minéraux critiques d’une manière qui lui donne une influence politique similaire à celle de la Russie sur les exportations de pétrole et de gaz vers l’Europe.

La Chine est clairement l’acteur dominant dans le domaine des minéraux critiques, en particulier dans les domaines du raffinage, de la transformation et de la fabrication.

Tous les pays du G7 sauf l’Italie ont rejoint l’alliance, tout comme l’Australie.

La stratégie canadienne se concentre uniquement sur l’exploitation minière nationale, et Wilkinson a reconnu qu’elle est silencieuse sur la durabilité des matières premières qui sont extraites ailleurs et amenées au Canada pour un traitement ultérieur ou utilisées dans la fabrication de batteries.

L’alliance est une tentative d’étendre la stratégie canadienne à l’échelle mondiale, bien qu’il ne soit pas clair à quel point le Canada ou l’un des autres sera sévère pour s’assurer que les minéraux essentiels importés respectent les mêmes normes environnementales et sociales que ceux extraits au pays.

Il ne précise pas non plus quel rôle l’alliance jouera pour s’assurer que leurs propres entreprises respectent les normes lorsqu’elles opèrent sur un sol étranger. Les sociétés minières du Canada ont une bonne réputation pour leurs pratiques minières durables au pays, mais à l’échelle internationale, c’est une autre histoire. Plusieurs poursuites ont été intentées contre des entreprises canadiennes pour dommages environnementaux, impacts sur la santé et violations des droits de la personne dans d’autres pays.

Les membres de l’alliance ne savent pas non plus s’ils limiteront les exportations de matières premières extraites sur leurs territoires vers la Chine. Le Canada a déjà commencé à appliquer une nouvelle politique visant à limiter le rôle que jouent les entreprises d’État dans les pays non démocratiques dans les minéraux critiques canadiens, obligeant trois entreprises chinoises à vendre leurs participations dans certains petits développements miniers canadiens.

Mais il y en a beaucoup d’autres, dont la seule mine de lithium actuellement en production au Canada, qui se trouve au Manitoba.

Wilkinson a déclaré à La Presse canadienne lors d’une entrevue vendredi que le gouvernement libéral est “très conscient” des préoccupations concernant l’exportation de trop de matières premières vers la Chine pour le raffinage, la transformation et l’utilisation dans la fabrication, et que la question est en cours de discussion.

Les pourparlers sur la nature de la COP15 sont un effort de la plupart des pays du monde pour convenir de politiques qui arrêteront et répareront la destruction que les activités humaines, y compris l’exploitation minière, ont provoquée sur les écosystèmes mondiaux et les espèces sauvages. Certains défenseurs de l’environnement ne sont pas contents que le gouvernement canadien annonce au milieu de l’événement une stratégie qui étend l’exploitation minière.

Caroline Brouillette, directrice nationale des politiques au Climate Action Network Canada, a déclaré que la stratégie est déconnectée des conversations qui se déroulent à la COP15 et renforce “notre dépendance à l’égard de modèles commerciaux destructeurs qui épuisent les ressources et nuisent aux communautés”.



— Mia Rabson à Ottawa et Jacob Serebrin à Montréal.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 12 décembre 2022.