COP15 : La nature « attaquée », dit Trudeau

Dans les 73 minutes de mardi après-midi qu’il a fallu au premier ministre Justin Trudeau et à cinq autres dignitaires pour ouvrir officiellement les 15e pourparlers mondiaux pour sauver la nature de la destruction humaine, les statistiques suggèrent que 4 000 hectares supplémentaires de forêt dans le monde ont été perdus par cette même force.

C’est le genre de dommages que la réunion cherche à arrêter alors que le monde fait face à une crise de la biodiversité qui met en danger la santé humaine, contribue à l’insécurité alimentaire et exacerbe le changement climatique.

“La nature est menacée”, a déclaré Trudeau lors des cérémonies d’ouverture de la COP15 à Montréal.

“En fait, il est attaqué.”

Au cours des 14 prochains jours, les négociateurs des 196 pays du monde sont invités à conclure un accord pour à la fois mettre fin et commencer à restaurer les écosystèmes que nous avons détruits et endommagés.

On l’appelle le “Paris pour la nature” en espérant que Montréal verra un accord pour ralentir la destruction de la nature de la même manière que la conférence des Nations Unies de 2015 à Paris a établi la feuille de route pour ralentir le changement climatique.

En 2019, l’ONU a publié une sombre évaluation scientifique avertissant qu’environ un quart de toutes les espèces évaluées dans les groupes d’animaux et de plantes étaient menacées d’extinction avant la fin de ce siècle. Il a également déclaré que les trois quarts des écosystèmes terrestres et les deux tiers des environnements marins avaient été “significativement” modifiés par les actions humaines, y compris les expansions agricoles et industrielles, les modes de consommation et la croissance démographique.

Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, était également à Montréal mardi, exhortant les pays à cesser de traiter la nature « comme des toilettes ».

“La perte de la nature et de la biodiversité a un coût humain élevé”, a-t-il déclaré.

“Un coût que nous mesurons dans les emplois perdus, la faim, la maladie et les décès. Un coût que nous mesurons dans les 3 billions de dollars de pertes annuelles estimées d’ici 2030 dues à la dégradation des écosystèmes. Un coût que nous mesurons dans les prix plus élevés de l’eau, de la nourriture et de l’énergie.”

La nature peut aider à prévenir les pertes dévastatrices dues au changement climatique, non seulement en absorbant davantage de dioxyde de carbone qui contribue au réchauffement climatique, mais également en réduisant les impacts des conditions météorologiques extrêmes.

Les pourparlers sur la nature à Montréal cherchent à convenir de fixer 22 objectifs pour inverser la perte de biodiversité. Cela comprendrait tout, depuis l’utilisation de moins de plastique et l’augmentation des espaces verts urbains jusqu’à la recherche d’argent pour aider à payer.

Alors que tous les objectifs dépendent les uns des autres pour réussir, le gros lot serait un accord pour protéger 30 % des terres, des eaux intérieures et des zones côtières marines du monde contre le développement d’ici 2030.

Mais avant même l’ouverture officielle des pourparlers sur la nature de la COP15 des Nations Unies mardi après-midi, Elizabeth Maruma Mrema, secrétaire exécutive de la convention des Nations Unies sur la biodiversité, avertissait que les choses étaient déjà hors de propos.

“Certains progrès ont été réalisés, mais pas autant que nécessaire ou attendu”, a déclaré Mrema lors d’une conférence de presse à Montréal mardi matin. “Et je dois personnellement admettre que je n’ai pas l’impression que les délégués sont allés aussi loin que nous l’avions prévu.”

Les négociations doivent officiellement commencer mercredi, mais les pays élaborent lentement un projet d’accord depuis quelques années. Le week-end, les négociateurs ont passé trois jours dans un groupe de travail dans l’espoir de transformer ce projet en quelque chose de plus gérable.

Cela n’a pas fonctionné.

L’objectif principal de protéger 30% d’ici 2030 n’a même pas été atteint en raison de contraintes de temps, a déclaré Guido Broekhoven, responsable des politiques au World Wildlife Fund International.

Dans l’état actuel des choses, le projet ne s’accorde même pas sur les terres et les eaux à protéger, ni sur la quantité.

Le Canada a son propre objectif de protéger 30 % des zones terrestres et marines côtières d’ici 2030 et a déjà atteint environ 14 % des deux. À l’échelle mondiale, environ 16 % des terres et des eaux intérieures bénéficient d’un certain niveau de protection, et environ 8 % des zones marines et côtières.

Le ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault, a déclaré que 30 % est le minimum à protéger.

Trudeau a ouvert les pourparlers mardi en s’engageant à ajouter 350 millions de dollars supplémentaires au financement mondial du Canada pour la protection internationale de la biodiversité. Le premier ministre du Québec, François Legault, a déclaré aux délégués que sa province s’engagerait à atteindre l’objectif de 30 % au Québec d’ici 2030.

On s’attend à de nombreuses manifestations lors de l’événement, qui devrait attirer 17 000 délégués au cours des deux prochaines semaines. Le premier s’est fait connaître mardi lorsqu’un petit groupe de manifestants autochtones a commencé à tambouriner et à chanter lors du discours d’ouverture de Trudeau.

Après environ trois minutes, ils ont été escortés hors de la pièce par la sécurité.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 6 décembre 2022.



Bob Weber à Edmonton, Mia Rabson à Ottawa et Jacob Serebrin à Montréal.