COP15 : Cadre mondial sur la biodiversité adopté à Montréal

Les négociateurs sont parvenus à un accord historique lors d’une conférence des Nations Unies sur la biodiversité lundi matin, qui représenterait l’effort le plus important pour protéger les terres et les océans du monde et fournir un financement essentiel pour sauver la biodiversité dans le monde en développement.

Le cadre mondial intervient le jour où la Conférence des Nations Unies sur la biodiversité, ou COP15, doit se terminer à Montréal. La Chine, qui assure la présidence de cette conférence, a publié dimanche un nouveau projet qui a donné aux pourparlers parfois controversés l’élan dont ils avaient tant besoin.

“Nous avons entre les mains un paquet qui, je pense, peut nous guider alors que nous travaillons tous ensemble pour arrêter et inverser la perte de biodiversité et mettre la biodiversité sur la voie du rétablissement au profit de tous les peuples du monde”, a déclaré le ministre chinois de l’Environnement Huang Runqiu. délégués avant l’adoption du paquet sous des applaudissements enthousiastes juste avant l’aube. “Nous pouvons être vraiment fiers.”

La partie la plus importante de l’accord est un engagement à protéger 30% des terres et des eaux considérées comme importantes pour la biodiversité d’ici 2030, connu sous le nom de 30 d’ici 30. Actuellement, 17% des zones terrestres et 10% des zones marines sont protégées.

Le projet appelle également à lever 200 milliards de dollars d’ici 2030 pour la biodiversité à partir de diverses sources et à travailler à la suppression progressive ou à la réforme des subventions qui pourraient fournir 500 milliards de dollars supplémentaires pour la nature. Dans le cadre du paquet de financement, le cadre appelle à porter à au moins 20 milliards de dollars par an d’ici 2025 l’argent qui va aux pays pauvres. Ce chiffre passerait à 30 milliards de dollars par an d’ici 2030.

“Beaucoup d’entre nous voulaient plus de choses dans le texte et plus d’ambition, mais nous avons obtenu un paquet ambitieux”, a déclaré le ministre canadien de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault. « Nous avons du 30 sur 30. Il y a six mois, qui aurait pensé que nous pouvions faire du 30 sur 30 à Montréal ? Nous avons un accord pour stopper et inverser la perte de biodiversité, pour travailler à la restauration, pour réduire l’utilisation des pesticides. C’est un progrès énorme. .”

Christophe Bechu, ministre français de la Transition écologique qui dirigeait sa délégation, l’a qualifié d'”accord historique”.

“Ce n’est pas une mince affaire. C’est un accord avec des objectifs très précis et quantifiés sur les pesticides, sur la réduction de la perte d’espèces, sur l’élimination des mauvaises subventions”, a-t-il déclaré. “Nous doublons jusqu’en 2025 et triplons jusqu’en 2030 les financements pour la biodiversité.”

Les ministres et les responsables gouvernementaux d’environ 190 pays ont pour la plupart convenu que la protection de la biodiversité doit être une priorité, beaucoup comparant ces efforts aux pourparlers sur le climat qui se sont terminés le mois dernier en Égypte.

Le changement climatique associé à la perte d’habitat, à la pollution et au développement a martelé la biodiversité mondiale, avec une estimation en 2019 avertissant qu’un million d’espèces végétales et animales risquent l’extinction d’ici des décennies – un taux de perte 1000 fois plus élevé que prévu. Les humains utilisent régulièrement environ 50 000 espèces sauvages, et 1 personne sur 5 des 8 milliards d’habitants de la planète dépend de ces espèces pour se nourrir et gagner leur vie, selon le rapport.

Mais ils ont lutté pendant près de deux semaines pour s’entendre sur ce à quoi ressemble cette protection et qui paiera pour cela.

Le financement a été l’une des questions les plus controversées, les délégués de 70 pays africains, sud-américains et asiatiques ayant quitté les négociations mercredi. Ils sont revenus quelques heures plus tard.

Le Brésil, s’exprimant au nom des pays en développement au cours de la semaine, a déclaré dans un communiqué qu’un nouveau mécanisme de financement dédié à la biodiversité devrait être mis en place et que les pays développés fourniraient 100 milliards de dollars par an en subventions financières aux économies émergentes jusqu’en 2030.

“Tous les éléments sont réunis pour un équilibre du mécontentement qui est le secret pour parvenir à un accord dans les organes de l’ONU”, a déclaré Pierre du Plessis, un négociateur namibien qui aide à coordonner le groupe africain, à l’Associated Press avant le vote. “Chacun a eu un peu de ce qu’il voulait, pas nécessairement tout ce qu’il voulait.”

Le financement est apparu tardivement dans les pourparlers et risquait de faire dérailler un accord. Plusieurs pays africains ont retardé l’accord final pendant près de neuf heures. Ils souhaitaient la création d’un fonds pour la biodiversité, mais ont accepté la création d’un fonds dans le cadre du Fonds pour l’environnement mondial ou FEM préexistant.

“Créer un fonds dans le cadre du FEM est le meilleur moyen d’obtenir quelque chose d’immédiat et d’efficace”, a déclaré Bechu, ajoutant qu’un tout nouveau fonds aurait mis plusieurs années à se créer et privé les pays en développement d’argent immédiat pour la biodiversité.

Puis, alors que l’accord était sur le point d’être adopté, le Congo s’est levé et a déclaré qu’il s’opposait à l’accord parce qu’il n’avait pas créé ce fonds spécial pour la biodiversité pour fournir aux pays en développement 100 milliards de dollars d’ici 2030.

Huang a balayé l’opposition et les documents qui composent le cadre ont été adoptés. L’expert juridique de la convention a jugé que le Congo ne s’était jamais formellement opposé au document. Plusieurs autres pays africains, dont le Cameroun et l’Ouganda, se sont rangés en vain du côté du Congo et ont déclaré qu’ils porteraient plainte.

Mais même au-delà du vote contesté, certains partisans du cadre ont déclaré qu’il était insuffisant dans plusieurs domaines.

La Wildlife Conservation Society et d’autres groupes environnementaux craignaient que l’accord ne reporte à 2050 un objectif de prévention de l’extinction des espèces, de préservation de l’intégrité des écosystèmes et de maintien de la diversité génétique au sein des populations. Ils craignent que le calendrier ne soit pas assez ambitieux.

Certains partisans voulaient également un langage plus dur concernant les subventions qui rendent la nourriture et le carburant si bon marché dans de nombreuses régions du monde. Le document appelle uniquement à identifier les subventions d’ici 2025 qui peuvent être réformées ou supprimées et à travailler pour les réduire d’ici 2030.

“Le nouveau texte est un sac mélangé”, a déclaré Andrew Deutz, directeur de la politique mondiale, des institutions et du financement de la conservation pour The Nature Conservancy. “Il contient des signaux forts sur la finance et la biodiversité, mais il ne parvient pas à dépasser les objectifs d’il y a 10 ans en termes de lutte contre les moteurs de la perte de biodiversité dans des secteurs productifs comme l’agriculture, la pêche et les infrastructures et risque donc toujours d’être totalement transformationnel”.



