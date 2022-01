Cop Chases, Nabs Phone Snatcher à Mangaluru, récompensé de Rs 10K par le commissaire de police

Honorant son courage et son dévouement envers le devoir, la police de Mangaluru a récompensé un sous-inspecteur adjoint Varun Alva avec Rs 10 000 après avoir poursuivi et attrapé un voleur mercredi. Selon un rapport de The Indian Express, la police a révélé que le voleur Harish Poojary avait arraché le téléphone portable de Prem Narayan Yogi alors qu’il se reposait près du Nehru Maidan à Mangalore. Yogi, qui travaille comme ouvrier du granit, a alors sonné l’alarme, incitant certains passants à commencer à poursuivre Harish.

Apparemment, le sous-inspecteur adjoint Varun Alva était également sur place avec son équipe qui s’est alors précipitée pour demander de l’aide en entendant Yogi. Selon un officier de police, Varun a poursuivi le voleur et a réussi à l’attraper même lorsque les autres membres du gang de Harish ont essayé de l’arrêter.

L’incident a été révélé par une vidéo mise en ligne par un utilisateur de Twitter. La vidéo qui a été enregistrée à l’endroit où l’incident a eu lieu, a capturé le moment où Varun a fait preuve de sa bravoure. Il montre le sous-inspecteur adjoint courant après le voleur en plein jour, puis le clouant au sol. Suite à cela, Varun a pu être vu en train d’ordonner à des spectateurs de mettre la main sur le voleur pendant qu’il l’interrogeait. Plus tard dans la vidéo, le téléphone arraché a également été récupéré dans la poche de Harish.

Reconnaissant son service désintéressé, le commissaire de police de la ville de Mangaluru a même annoncé jeudi une récompense de Rs 10 000 pour Varun. Pendant ce temps, alors que la vidéo devenait virale, les utilisateurs de Twitter ont applaudi l’acte courageux de Varun et l’ont couvert de louanges dans la section des commentaires. « Salut au flic en action », a écrit un utilisateur. « La police est un métier dur et ingrat », a déclaré un autre utilisateur.

La police est une profession difficile et ingrate.— Dr Manish Joshi (@drmanishjoshi) 13 janvier 2022

Selon la police, ils ont pu attraper un complice Shamanth tandis qu’un autre membre de son gang Rajesh a réussi à s’échapper de la scène. Après enquête, il a été révélé que les accusés étaient impliqués dans plusieurs affaires de vols et de vols dans la ville de Mangaluru.

