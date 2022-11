COP 27: Alors que les dirigeants mondiaux se réunissent à Charm el-Cheikh, les mots forts parlent de «l’enfer climatique» – mais l’argent est le gouffre béant | Actualité Climatique

Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, est connu pour avoir utilisé un langage fort lorsqu’il parle du changement climatique.

Il a récemment décrit la dépendance du monde moderne aux combustibles fossiles comme “suicidaire”.

Mais en son discours aux dirigeants mondiaux réunis au sommet sur le climat de la COP27, il a franchi une étape supplémentaire.

“Nous sommes sur la route de l’enfer climatique”, a-t-il déclaré, “le pied toujours sur l’accélérateur”.

Il y a une bonne raison pour laquelle le secrétaire général utilise des tactiques de choc.

Après une année de crise permanente, le changement climatique est en train de glisser à l’ordre du jour.

Sunak engage des milliards dans le fonds pour le climat – comme le monde l’a averti qu’il est “sur la route de l’enfer”

Il y a peu de meilleurs exemples de cela que Rishi Sunakqui a initialement déclaré qu’il ne prévoyait même pas d’y assister, citant d’autres engagements pressants – bien que le Royaume-Uni exerce toujours la présidence précédente de la COP26 à l’époque.

Il a changé d’avis après l’apparition Boris Johnson allait, mais les dommages à la réputation du Royaume-Uni en tant que leader climatique ont été causés.

Le problème est qu’un manque d’élan politique, en particulier parmi les grands émetteurs, se traduit par un manque d’accélération désespérément nécessaire des réductions d’émissions.

C’est la chose qui poussera 1,5 degrés Celsius de réchauffement hors de portée.

Nous sommes déjà avertis que le monde s’écarte considérablement de sa trajectoire à moins qu’on en fasse plus.

Mais l’autre chose qu’un manque de volonté se traduit par un manque d’argent : de l’argent pour que les pays en développement s’adaptent au changement climatique, et de l’argent pour que les pays en développement peuvent être indemnisés pour les dommages qu’ils ont subis d’une crise qu’ils n’ont pas fait grand-chose à provoquer.

L’argent est la ligne de faille qui traverse chaque sommet de la COP.

Après que Rishi Sunak ait décidé d'y assister, il a annoncé que des milliards de dollars étaient engagés dans le fonds pour le climat



Mais à Charm el-Cheikh, cela se transforme en gouffre béant.

Pour ceux qui ont besoin de plus d’aide, c’est une question de foi dans le processus de l’ONU, mais c’est aussi de plus en plus une question de survie.

