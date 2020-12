Les Raiders de Las Vegas ont limogé le coordinateur défensif Paul Guenther après avoir échoué à apporter une amélioration significative à l’unité en près de trois saisons complètes au travail.

Les Raiders (7-6) ont annoncé la décision dimanche après une défaite de 44-27 contre les Colts d’Indianapolis qui a porté un coup dur à leurs chances en séries éliminatoires. L’entraîneur de la ligne défensive Rod Marinelli prendra le relais à titre intérimaire pour le reste de la saison.

Les Raiders ont accordé 212 verges au sol, 7,7 verges par jeu, n’ont pas de sacs, pas de plats à emporter et n’ont forcé qu’un seul botté de dégagement dans un match qui rappelait trop beaucoup depuis l’arrivée de Guenther avec l’entraîneur Jon Gruden en 2018.

Pas de réponse aujourd’hui, mais nous ferions mieux de trouver des réponses et dès que j’en aurai terminé ici, bien commencer à chercher, a déclaré Gruden après le match mais avant que la décision ne soit annoncée.

Guenther était l’embauche la plus importante de Grudens lorsqu’il est revenu chez les Raiders en 2018, mais il n’a jamais été en mesure de reconstruire une défense qui a été vidée lorsque le passeur de passes étoiles Khalil Mack a été échangé à Chicago avant l’ouverture de la saison cette année-là.

En près de trois saisons complètes avec Guenther à la tête de la défense, les Raiders se sont classés derniers pour les points alloués par match (28,4), derniers pour les sacs (60), 31e pour les verges par jeu autorisé (6,04), 30e pour les plats à emporter (47) et 29e pour Note du passeur contre (29e).

Mais le plus gros problème était que l’équipe a montré peu de signes d’amélioration cette saison malgré de lourds investissements dans le libre arbitre et avec quatre partants défensifs repêchés dans les deux premiers tours au cours des deux dernières saisons.

Les Raiders ont montré quelques flashs plus tôt dans la saison, ralentissant Patrick Mahomes dans la seconde moitié d’un revers à Kansas City en octobre, puis générant cinq plats à emporter lors d’une victoire contre Denver le mois dernier.

Mais la défense a régressé ces dernières semaines, permettant à Mahomes de remporter le score gagnant dans les dernières minutes de la semaine 10, puis de lutter pour arrêter Atlanta, les Jets et Indianapolis ces trois dernières semaines.

Les Raiders ont permis plus de 200 verges au sol dans chacun des deux derniers matchs, juste la septième fois qu’ils ont fait cela, et ont offert peu de résistance contre les Colts.

Les ajouts d’agents libres Cory Littleton, Maliek Collins et Carl Nassib ont eu peu d’impact et le quatrième choix du classement général pour 2019, Clelin Ferrell n’a que deux sacs toute la saison et Arden Key, le rusher de troisième tour 2018, n’en a pas toute la saison.

Le joueur défensif le plus constant a peut-être été le secondeur Nicholas Morrow, qui a remplacé Littleton ces dernières semaines en tant que secondeur. Morrow était à l’origine un agent libre non repêché acquis par le régime précédent.

Marinelli a déjà été entraîneur-chef à Detroit et coordonnateur défensif à Chicago et à Dallas. Il a des liens de longue date avec Gruden, ayant été son entraîneur de ligne défensive pour le champion du Super Bowl Tampa Bay Buccaneers en 2002, puis de rejoindre Gruden cette saison sur les Raiders.

Il prend le relais avec les Raiders face à une courte semaine avant d’accueillir les Chargers jeudi soir. Las Vegas a peu de marge d’erreur si l’équipe veut disputer les séries éliminatoires pour la deuxième fois au cours des 18 dernières saisons.

Il nous reste trois matchs. Nous avons eu la chance de gagner les trois et de voir ce qui se passe à la fin, a déclaré le plaqueur défensif Johnathan Hankins avant l’annonce. Nous ne pouvons pas laisser un seul match nous dissuader de ne pas sortir et de bien performer. C’est un nouveau jour demain pour se préparer, pour s’améliorer et pour se préparer pour le prochain match.

