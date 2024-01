Cooper signe un ordre de réentrée en prison aux côtés du Temple de la renommée de la NFL

Les personnes qui quittent les prisons de Caroline du Nord trouveront davantage de soutien aux niveaux national et local, suite à un nouveau décret publié lundi par le gouverneur Roy Cooper.

Cooper, un démocrate, a souligné le soutien des républicains et des démocrates à la réforme de la justice pénale au cours des dernières années, au sein de l’Assemblée législative de l’État ainsi qu’à Washington, DC – où l’une des réalisations bipartites de l’ancien président républicain Donald Trump a été la première étape de 2018. loi, qui a également réautorisé une autre loi de réforme de la justice pénale appelée Loi sur la seconde chance.

Ces deux lois ont permis à des milliers de délinquants non violents liés à la drogue d’être éligibles à une libération anticipée des prisons à travers le pays et ont autorisé des dépenses de 100 millions de dollars pour des programmes de réinsertion. Une partie de cet argent est désormais utilisée pour les programmes approuvés par Cooper lundi. Le gouverneur a déclaré que les nouveaux efforts visent à aider les gens à trouver du travail, ou à obtenir un emploi et une formation professionnelle, peu de temps après leur libération et leur réintégration dans la société ordinaire. Il engage également la Caroline du Nord à atteindre une série d’objectifs visant à garantir que les gens soient plus instruits et moins susceptibles de se retrouver sans abri à leur sortie de prison.

« Nos communautés sont beaucoup plus sûres et beaucoup plus fortes lorsque nous nous unissons pour garantir la réussite de tous », a déclaré Cooper. “Nous voulons nous assurer que les gens aient de réelles opportunités lorsqu’ils quittent la prison, afin qu’ils ne reviennent pas aux mêmes choses qui les ont amenés là-bas.”

Joe Gibbs, l’ancien entraîneur-chef des Redskins de Washington – maintenant Washington Commanders – qui a remporté trois championnats du Super Bowl avec l’équipe et qui a ensuite connu du succès en tant que propriétaire d’une équipe NASCAR, était parmi ceux qui étaient présents lundi pour célébrer le nouveau décret de Cooper. Originaire de Caroline du Nord, Gibbs a récemment fondé le groupe chrétien Game Plan For Life.

“Nous servons un Dieu de seconde chance”, a déclaré Gibbs lundi, expliquant l’importance qu’il accorde au ministère en prison.

En plus d’autres travaux ministériels, le groupe forme les détenus du comté de Nash – où Cooper a grandi – dans le cadre d’un programme de séminaire théologique. Gibbs a déclaré qu’ils étudiaient la Bible et apprenaient même l’hébreu et le grec, tout comme quelqu’un qui étudie pour devenir pasteur hors des murs de la prison. Et il a entendu des personnes participant au programme, ainsi que des agents pénitentiaires, parler des changements massifs que cela a apportés à certains participants, a-t-il déclaré.

« C’est incroyable ce qu’ont fait certains des gars de notre programme de ministère sur le terrain », a déclaré Gibbs. “Et la façon dont ils ont amélioré leur vie.”

Cooper a déclaré qu’avec sa commande, la Caroline du Nord devient désormais le troisième État à rejoindre un programme national appelé Reentry2030 . Les objectifs du programme sont notamment de réduire de 50 % le nombre de personnes qui se retrouvent directement sans abri, d’aider les gens à bénéficier d’une assurance maladie et d’une formation professionnelle une fois sortis de prison, et d’aider davantage de personnes à suivre un apprentissage et à suivre une éducation, y compris éventuellement des diplômes universitaires, que ce soit en prison ou après leur sortie.

L’un des intervenants lundi était lui-même autrefois incarcéré. Greg Singleton est maintenant doyen des programmes, de la main-d’œuvre et de la formation continue au Central Carolina Community College, qui possède des campus dans les comtés de Chatham, Harnett et Lee.

Singleton a expliqué comment ses antécédents criminels lui ont retiré son droit de vote et ses relations avec les membres de sa famille, et comment cela lui a rendu plus difficile de trouver un emploi, de louer un appartement et d’exister autrement dans la société moderne. Il a essayé pendant des années de garder son statut secret, a-t-il déclaré, mais il le porte désormais fièrement en signe de ce qu’il a surmonté – alors qu’il s’efforce d’aider les autres à suivre un chemin similaire.

« Les secondes chances doivent être l’œuvre de Dieu », a déclaré Singleton. “Parce qu’il fait renaître les gens, comme le phénix de ses cendres.”