Cooper Roberts commence sa cure de désintoxication après la fusillade de Highland Park, espère bientôt rejoindre ses camarades de classe – Shaw Local

Cooper Roberts, l’enfant de 8 ans paralysé de la taille aux pieds lors de la fusillade du défilé de Highland Park, a toute la motivation dont il a besoin alors qu’il commence sa rééducation au Shirley Ryan AbilityLab à Chicago.

Au cours des deux à trois prochains mois, il vise à rejoindre ses camarades de troisième année – y compris son frère jumeau, Luke – pour suivre des cours à la Braeside Elementary School.

“C’est une énorme motivation pour Cooper car il est ravi de retourner en classe et de voir ses amis”, a déclaré sa famille dans un communiqué.

Selon la famille Roberts, Cooper participe à une thérapie physique et professionnelle quotidienne à AbilityLab pour l’aider à reprendre des forces et à reconstruire sa mobilité. Lui et Luke, qui a été blessé par des éclats d’obus lors de la fusillade du 4 juillet, sont également en consultation et utilisent d’autres ressources de santé mentale pour guérir du traumatisme émotionnel et psychologique qu’ils ont enduré.

La déclaration de la famille indique que Cooper présente des symptômes de trouble de stress post-traumatique, notamment des flashbacks qui perturbent son sommeil.

Cooper, qui reste sous la garde de l’équipe médicale du Comer Children’s Hospital de Chicago, n’a pas été en mesure de terminer complètement l’évaluation de l’échelle de déficience de l’American Spinal Injury Association pour déterminer l’étendue de ses blessures et son pronostic complet pour l’avenir.

Cooper reviendra à Comer cette semaine afin que les chirurgiens puissent vérifier sa guérison après des greffes cardiaques et des chirurgies de l’œsophage précédentes.

La famille a déclaré qu’elle cherchait un logement à court terme accessible à Cooper lorsqu’il rentrerait chez lui. Ils devront éventuellement acquérir une maison à long terme car leur maison centenaire de Highland Park ne peut pas être rénovée pour accueillir Cooper.

Un véhicule accessible aux fauteuils roulants sera également nécessaire une fois que Cooper sera libéré des soins hospitaliers dans les six à 12 prochaines semaines.

Cooper, Luke et leur mère faisaient partie des dizaines de blessés lors de la fusillade du défilé. Sept ont été tués.

Une collecte de fonds en ligne GoFundMe sur gofundme.com/f/kxwjn-the-roberts-family-fundraiser a recueilli plus de 1,7 million de dollars vers un objectif de 2 millions de dollars pour aider à payer les soins médicaux et les besoins futurs de Cooper.

