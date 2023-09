Cooper Kupp des Rams a un « revers » dans la récupération d’une blessure aux ischio-jambiers, selon Sean McVay

THOUSAND OAKS, Californie – Le receveur vedette des Rams de Los Angeles, Cooper Kupp, a subi un « revers » dans sa convalescence suite à une blessure aux ischio-jambiers, a annoncé jeudi l’entraîneur Sean McVay.

Kupp s’est blessé aux ischio-jambiers quelques jours après le début du camp d’entraînement plus tôt ce mois-ci. La semaine dernière, il est retourné à l’entraînement, y compris des entraînements conjoints à Denver contre les Broncos.

« Il a eu une petite tension musculaire », a déclaré McVay. « Donc nous le prenons en quelque sorte au jour le jour avec lui. …Je dirais probablement que c’est un revers, je pense que c’est juste de le dire.

L’entraîneur McVay fait le point sur la blessure de Cooper Kupp. pic.twitter.com/vZ5l2geDhZ – Rams de Los Angeles (@RamsNFL) 31 août 2023

Kupp, 30 ans, a également subi une entorse à la cheville qui a mis fin à la saison l’an dernier et qui a nécessité une intervention chirurgicale. Il a manqué les OTA du printemps, mais a déclaré que c’était parce qu’il passait du temps avec sa femme Anna alors qu’ils accueillaient un nouveau bébé. Kupp a commencé le camp d’entraînement normalement, mais s’est arrêté lors des exercices individuels dans la zone rouge après avoir ressenti une « traction » aux ischio-jambiers.

Il est la cible de réception préférée du quart-arrière Matthew Stafford, représentant plus du tiers de la part cible des Rams en 2022 avant sa blessure à la cheville.

« Je pense que nous prenons juste un jour à la fois pour le moment, nous verrons », a déclaré McVay. « Nous voulons pouvoir le récupérer correctement. Nous sommes évidemment une bien meilleure équipe quand il est disponible.

Les Rams ont remanié la majeure partie de leur défense (moins le futur plaqueur défensif du Temple de la renommée Aaron Donald) cette intersaison, mais Donald, Kupp et Stafford ont été qualifiés par la direction de « murs porteurs », importants pour la compétitivité potentielle de Los Angeles au moins sur offensive, malgré leur reconstruction partielle. S’ils sont sans Kupp au début de la saison, cette attaque subit un coup dur.

Les blessures des tissus mous peuvent être inconstantes. McVay a refusé de dire s’il pensait que Kupp serait disponible pour le match d’ouverture de la saison le 10 septembre à Seattle.

« C’est juste délicat », a déclaré McVay, « il y a une différence entre ‘retour au jeu’ et ‘retour à la performance’. Nous voulons un « retour à la performance » pour Cooper Kupp, et nous savons à quel point il est spécial en tant que joueur, à quel point il est spécial en tant que personne. Nous voulons nous assurer que nous sommes intelligents avec cela et qu’il redevienne le Cooper Kupp que nous connaissons tous – et qu’il soit capable de jouer comme il est capable, quand cela se produit. Que ce soit le 10 septembre ou non, nous continuerons à surveiller cela et à contrôler ce que nous pouvons contrôler.

Sans Kupp, Van Jefferson assumerait le rôle de receveur n°1, tandis que Tutu Atwell et Puka Nacua deviendraient les n°2 et 3. Le receveur de profondeur Ben Skowronek jouerait probablement davantage dans les équipes spéciales cette saison que dans l’offensive. Mais si Kupp est absent cette saison, Skowronek connaît également chaque position de réception.

McVay a également félicité le receveur vétéran Demarcus Robinson, qui avait un camp solide et qui faisait partie de la liste initiale de 53 joueurs de l’équipe.

(Photo : Nathan Ray Seebeck / USA aujourd’hui)