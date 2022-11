Cooper Kupp absent un mois | Le receveur des LA Rams nécessite une opération à la cheville | Nouvelles de la NFL

Le receveur large des Rams de Los Angeles, Cooper Kupp, devra être opéré d’une entorse à la cheville

Cooper Kupp devra être opéré d’une entorse à la cheville, ce qui signifie que le receveur des Rams de Los Angeles sera absent pendant un mois alors qu’il sera placé dans la réserve des blessés.

Le joueur par excellence du Super Bowl s’est foulé la cheville lors de la défaite 27-17 des Rams contre les Cardinals de l’Arizona dimanche dernier.

Il devra subir une intervention chirurgicale qui devrait écarter le meilleur joueur offensif des Rams pendant plusieurs semaines.

Kupp a remporté la triple couronne pour avoir reçu la saison dernière et, jusqu’à sa blessure, avait continué sa bonne forme. Il est deuxième de la NFL avec 75 attrapés, tandis que ses 812 verges de réception et ses six réceptions de touché sont cinquièmes de la ligue.

Kupp sera absent un mois

L’entraîneur Sean McVay a également confirmé mardi que le plaqueur gauche partant Alaric Jackson manquera le reste de la saison à cause de caillots sanguins, tandis que le garde droit partant Chandler Brewer manquera quatre à six semaines après avoir subi une opération au genou.

Son absence, couplée aux blessures de deux autres partants de la ligne offensive, sera un autre coup dur pour l’offensive en difficulté des Rams, qui est 31e de la NFL en verges par match (282,7), 28e en notation (16,4) et dernière en verges au sol ( 68.1).

Jackson avait été félicité depuis qu’il avait remplacé Joseph Noteboom blessé au tacle gauche, mais le produit de l’Iowa a besoin de médicaments pour les caillots sanguins, ce qui le gardera à l’écart du reste de la saison, a déclaré McVay.

Brewer était entré dans l’équipe contre les Cardinals et avait bien performé, mais a continué à jouer sur le sien après s’être blessé.

Les Rams (3-6) auront leur 10e combinaison de départ différente en 10 matchs sur la ligne offensive lors de leur visite à la Nouvelle-Orléans dimanche.