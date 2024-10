Cooper Koch, star de Monsters, révèle qu’il n’a pas utilisé de prothèse pour la scène de douche

Cooper Koch partage quelques secrets en coulisses !

Apparaissant sur Regardez ce qui se passe en direct avec Andy Cohen lundi 14 octobre, l’acteur – qui incarne Erik Menendez dans la série Netflix Monstres : l’histoire de Lyle et Erik Menendez – a révélé qu’il n’avait pas utilisé de prothèse pour que scène de douche de prison dans la série.

En l’honneur de la star de 28 ans, montrant une nudité frontale dans le drame policier de Netflix, l’animateur Cohen, 56 ans, a dénombré les 5 moments les plus emblématiques de face à l’écran au fil des ans.

Comme Cohen l’a mentionné, Mark Wahlberg Soirées Boogie et l’acteur de 53 ans, utilisant une « prothèse d-k », a ajouté Koch, « Aussi juste pour dire que la mienne n’était pas une prothèse. »

« Eh bien, ça allait être ma prochaine question », a répondu Cohen. «Félicitations à vous, Cooper. Vous êtes très chanceux, n’est-ce pas. »

« Bien membré », répondit Koch avec insolence en souriant.

Au cours du segment « Clubhouse of Horrors » de l’émission, Koch a été interrogé sur la chose la plus effrayante à propos de montrer une nudité complète devant la caméra.

« Ce n’est pas effrayant, je dirais juste que c’est plus inconfortable au début et qu’il fait très froid, surtout sous la douche », a-t-il déclaré, ajoutant que l’eau était « chaude au début ».

Cooper Koch dans la scène de la douche « Monstres ».

Netflix



Les mots croisés PEOPLE Puzzler sont là ! En combien de temps pouvez-vous le résoudre ? Jouez maintenant !

Koch a également décrit rencontrer les frères Menendez dans la vraie vie comme « pas très intimidant ». Je dirais juste que c’est plus angoissant parce que je les connais depuis si longtemps et je me soucie tellement d’eux.

« C’était comme nerveux, mais quand je suis arrivé, tout était génial », a-t-il ajouté.

Cooper Koch dans le rôle d’Erik Menéndez et Nicholas Alexander Chavez dans le rôle de Lyle Menéndez dans ‘Monstres : L’histoire de Lyle et Erik Menendez’.

Miles Crist/Netflix



Monstres : l’histoire de Lyle et Erik Menendez raconte l’histoire des frères Lyle et Erik Menendez, qui ont tué leurs parents José et Kitty Menéndez en 1989 et purgent des peines de prison à perpétuité depuis 1996.

Interrogé sur la scène dans Monstres c’était très effrayant de tirer dessus WWHLKoch a répondu: « J’ai en quelque sorte envie de dire la scène du meurtre, mais je ne sais pas si tout cela était super intense et effrayant. »

Ne manquez jamais une histoire : inscrivez-vous à La newsletter quotidienne gratuite de PEOPLE pour rester au courant du meilleur de ce que PEOPLE a à offrir, des nouvelles juteuses sur les célébrités aux histoires d’intérêt humain captivantes.

« L’épisode cinq, c’était probablement le plus. C’était celui-là », a-t-il poursuivi.

Koch a également révélé qu’auditionner pour Monstres était « effrayant ». « Nicolas [Alexander Chaves] a cassé une chaise, Ryan Murphy était là, effrayant », a-t-il ajouté.