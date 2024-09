Cooper Koch parle de son homosexualité à Hollywood et de son désir de jouer des rôles autres que homosexuels

L’acteur de Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story, Cooper Koch, est une personne relativement privée et n’a pas de compte Instagram public, donc on ne sait pas grand-chose de sa vie personnelle.

Si vous essayez de savoir si Cooper est célibataire ou s’il sort avec quelqu’un, vous ne trouverez probablement rien en ligne !

Bien que nous ne sachions pas encore grand-chose sur la vie de Cooper, il a déjà parlé du fait qu’il était un acteur ouvertement gay à Hollywood et de la façon dont cela a affecté sa carrière jusqu’à présent.

Continuez à lire pour en savoir plus…

Cooper a joué dans le film d’horreur de Peacock, They/Them, dont le casting était majoritairement LGBTQ+, et on lui a demandé s’il était un acteur ouvertement gay lors de la promotion du film.

« Je suis reconnaissante d’avoir eu l’opportunité de jouer dans ce film. Avoir des personnes trans, non binaires et queer pour jouer tous les rôles, c’est comme ça que ça devrait être.