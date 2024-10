Cooper Koch dit qu’il n’a pas porté de prothèse pour sa scène de nu « Monstres »

« Monstres : l’histoire de Lyle et Erik Menendez » a suscité de profondes conversations, mais soyons réalistes : Cooper Koch La scène de la douche frontale de a également été un très sujet brûlant.

L’acteur a renversé le thé en dévoilant tout pour la série Netflix, admettant avec effronterie : « La mienne n’était pas une prothèse » pendant « Watch What Happens Live » — la déclaration venant juste après l’animateur. Andy Cohen a souligné que Marc Wahlberg portait un faux pénis dans « Boogie Nights », tout en comptant à rebours les « cinq moments frontaux les plus emblématiques » d’Hollywood.