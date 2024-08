Cooper Flagg, étudiant de première année à Duke et projeté comme premier choix de la draft 2025, signe un contrat de chaussures avec New Balance

L’attaquant de première année de Duke, Cooper Flagg, projeté comme premier choix de la draft NBA 2025, a signé un contrat avec New Balance, a annoncé lundi la société de vêtements.

L’accord, annoncé pour la première fois par ESPN, fera de Flagg l’un des athlètes emblématiques de New Balance, et comprendra probablement une chaussure emblématique. Flagg rejoint Kawhi Leonard, Jamal Murray et la recrue de la WNBA Cameron Brink parmi les têtes d’affiche du basket-ball de New Balance.

« J’ai grandi en portant des New Balance et j’apprécie leur lien authentique avec ma communauté. L’orientation et la croissance de la marque dans le basket-ball ainsi que nos valeurs et notre histoire communes m’ont attiré », a déclaré Flagg dans un communiqué. « Dès le premier jour, il était clair que ce serait un partenariat de type familial. Je suis très heureux de rejoindre cette famille et de les aider à développer la catégorie avec de jeunes athlètes. »

Cooper Flagg, Le choix intelligent. pic.twitter.com/JvvvMM9lfm — New Balance (@newbalance) 26 août 2024

Le choix de New Balance n’était pas seulement une décision professionnelle pour Flagg, mais aussi une décision personnelle : le joueur national de l’année Gatorade en titre et recrue cinq étoiles a grandi à seulement 25 miles de l’usine de fabrication de New Balance à Skowhegan, dans le Maine.

Avant chaque rentrée scolaire, Kelly, la mère de Flagg, l’emmenait avec son frère jumeau Ace à la vente annuelle de l’usine, où ils achetaient une nouvelle paire de baskets et un sac à dos. Pour promouvoir l’annonce de lundi, l’entreprise a même tourné du contenu promotionnel avec Flagg dans sa ville natale de Newport, dans le Maine.

« Cooper apporte beaucoup à notre équipe de basket-ball et nous sommes ravis de l’accueillir dans la famille New Balance », a déclaré Naveen Lokesh, responsable du marketing sportif de basket-ball de New Balance, dans un communiqué. « C’est une force avec laquelle il faut compter sur le terrain et nous sommes impatients de renforcer notre relation à mesure qu’il développe le jeu et de le soutenir dans tous ses efforts. »

Avant la saison dernière, la star de l’équipe féminine du Connecticut, Paige Bueckers, est devenue la première athlète universitaire à avoir son propre contrat de chaussures signature, après avoir signé un contrat NIL avec Nike. Flagg est désormais la deuxième, bien qu’elle n’ait pas joué une seule minute pour les Blue Devils.

Bien que certains athlètes universitaires se soient associés à des entreprises de vêtements à l’époque du NIL – Adidas a signé 15 étudiantes à l’été 2022, par exemple, à l’occasion du 50e anniversaire du Titre IX – cela reste une rareté relative réservée aux étoiles montantes du sport.

Flagg correspond à ce moule, même s’il n’a pas encore fait ses débuts à l’université. Malgré son reclassement jusqu’en 2024, l’attaquant de 2,05 m a conservé le premier rang du classement des recrues de la classe et devrait diriger Duke lors de la troisième saison de Jon Scheyer en tant qu’entraîneur-chef. Duke est n°6 en L’AthlétiqueClassement des 25 meilleurs joueurs de pré-saison.

(Photo : Ethan Miller / Getty Images)