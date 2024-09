Cooper Flagg apprend à gérer le battage médiatique chez Duke : « Je ne pense pas qu’il aime l’attention »

La folie autour de Cooper Flagg chez Duke est là. Et cela ne va nulle part de si tôt.

Flagg, la recrue la plus en vogue de la promotion 2024 et le choix n°1 projeté au repêchage de la NBA en 2025, s’est exprimé publiquement vendredi pour la première fois depuis le début de sa carrière avec les Blue Devils.

Arborant un t-shirt Duke « Dream Biggest », l’attaquant de première année de 6 pieds 9 pouces semblait confiant et excité à l’idée que Duke commence officiellement l’entraînement cette semaine. Le début des études universitaires a été un véritable tourbillon pour la plus grande recrue du programme depuis Zion Williamson – que même l’ancien président Barack Obama est venu voir jouer à Durham – mais Flagg gère la situation du mieux qu’il peut.

« Je pense qu’en ce qui concerne le battage médiatique et tout le reste, c’est quelque chose qu’on apprend à gérer. Et pour moi, il s’agit simplement de jouer au basket-ball, donc je suis excité de commencer avec notre équipe », a déclaré Flagg aux journalistes à Durham.

« Nous avons un groupe de gars incroyable. J’ai appris à très bien connaître tous les membres de l’équipe. Je suis donc vraiment excité de commencer. En ce qui concerne le battage médiatique pour moi, je me concentre uniquement sur le basket-ball et sur la victoire chaque jour.

Flagg, originaire de Newport, dans le Maine, et qui a déjà un contrat de chaussures avec New Balance, était à l’origine membre de la classe de recrutement 2025, mais a été reclassé en 2024 en août de l’année dernière. Ses parents sont des fans des Blue Devils qui avaient souvent l’équipe de basket-ball à la télévision familiale à la maison tandis que Flagg a grandi avec ses deux frères.

Flagg s’est engagé envers Duke en octobre. Avec lui sur le terrain, les Blue Devils devraient être en lice contre n’importe qui.

« J’ai vu beaucoup de saisons différentes, différents battages médiatiques, différentes attentes. Avec Cooper, je ne sais pas si nous avons déjà eu un jeune de 17 ans avec autant d’attention autour de lui – et c’est en grande partie à juste titre compte tenu de la carrière qu’il a eue au lycée et de ce qu’il a fait », a déclaré l’entraîneur de Duke, Jon. Scheyer a déclaré aux journalistes.

« Mais nous parlons de tout ce que nous pouvons contrôler. Et cela a été notre objectif », a déclaré Scheyer. « Cooper fait un travail incroyable en venant s’entraîner au travail tous les jours. Je ne pense pas qu’il aime l’attention, pour être honnête. Je pense qu’il veut être comme les autres gars en ce sens qu’il ne se soucie pas de l’attention, qu’il veut gagner, qu’il veut concourir.

Flagg jouera devant les fans des Blue Devils la semaine prochaine pour la première fois lors de l’événement « Countdown to Craziness » du programme le 4 octobre, avant que Duke n’ouvre sa saison le 19 octobre avec une exposition contre l’Université de Lincoln (Pa.). En attendant, Flagg continuera de s’installer à Durham.

« Il a 17 ans. Donc, au début de la saison, il va traverser des trucs. Cela en fait partie », a déclaré Scheyer.

«Mais être là pour lui dans ces moments et grandir en tant que joueur est la raison pour laquelle il est venu chez Duke. Donc je veux que ce soit – je veux qu’il profite de cette année. Je veux qu’il apprécie les entraînements, qu’il apprécie d’être étudiant à Duke, qu’il apprécie ses coéquipiers et qu’il travaille évidemment comme un fou pour devenir un meilleur joueur. Et c’est ce que nous faisons au quotidien. »

(Photo : Grant Halverson/Getty Images)