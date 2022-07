Cooper fait des «progrès pleins d’espoir», fait son premier tour en fauteuil roulant – Shaw Local

Cooper Roberts, le garçon de 8 ans paralysé par une blessure par balle subie lors du défilé de la fête de l’indépendance de Highland Park, reste dans un état critique, mais fait des “progrès pleins d’espoir”, selon une mise à jour familiale lundi.

Cooper reste dans l’unité de soins intensifs pédiatriques du Comer’s Children’s Hospital de Chicago, mais sa famille espère qu’il pourra être retiré de l’unité plus tard cette semaine, a déclaré le porte-parole de la famille, Anthony Loizzi.

Après avoir subi des complications suite à sa septième intervention chirurgicale mercredi, Cooper n’a plus de fièvre depuis 48 heures et respire par lui-même, sans l’aide d’un ventilateur.

« Il s’est assis, avec de l’aide, et a fait un bref premier tour en fauteuil roulant au cours du week-end ; malheureusement, quelque chose auquel il devra s’habituer », selon le communiqué de la famille. “C’était très difficile et émouvant pour lui et sa famille.”

Le fluide dans le bassin de Cooper reste préoccupant, indique la mise à jour. Il a une échographie prévue aujourd’hui pour aider les équipes médicales et chirurgicales à déterminer les prochaines étapes.

“La famille continue d’être très reconnaissante et humiliée par l’effusion de soutien et de vœux et demande des prières continues pour la guérison de Cooper”, a déclaré Loizzi.

Cooper faisait partie des dizaines de blessés lorsqu’un homme armé a ouvert le feu sur les spectateurs du défilé le 4 juillet. Sept ont été tués dans la fusillade de masse.

Une collecte de fonds en ligne GoFundMe sur www.gofundme.com/f/kxwjn-the-roberts-family-fundraiser a recueilli plus de 1,58 million de dollars vers un objectif de 2 millions de dollars pour aider à payer les soins médicaux et les besoins futurs de Cooper.

https://www.dailyherald.com/news/20220718/cooper-making-hopeful-progress-takes-first-wheelchair-ride