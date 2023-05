Cooma: La petite-fille d’un patient atteint de démence qui a reçu le Taser de la police s’exprime | Nouvelles du monde

Des parents en deuil, dont Kylie Paske, à gauche, et Jaime Lloydà droite, a tenu une veillée pour Claire Nowland (au centre) (Photo: Daily Mail Australia / ABC) La petite-fille d’un patient atteint de démence âgé de 95 ans décédé après avoir reçu le Taser de la police a rompu son silence face à la tragédie. Claire Nowland est décédée à l’hôpital entourée de sa famille vers 19 heures mercredi – une semaine après que des agents ont été appelés pour un incident dans sa maison de retraite à Cooma, Nouvelle-Galles du Sud, Australie. Mme Nowland a reçu un Taser après avoir été retrouvée tenant un couteau à steak par le personnel du Yallambee Lodge, rapporte Daily Mail Australia. Sa petite-fille, Kylie Paske, est devenue le premier membre de la famille à s’exprimer mardi, mis à part une déclaration officielle antérieure demandant la confidentialité. Elle a posté une photo d’un hommage floral d’un ami sur Facebook, en utilisant les hashtags #policetaseredmynana et #howdarethey. Mme Nowland « se battait toujours et tenait à la vie », a-t-elle posté mardi. Hier, Mme Paske a partagé une photo d’un coucher de soleil avec la légende « Bye my nana ». Mme Nowland aurait reçu un Taser à la poitrine et au dos par le gendarme principal Kristian White, qui faisait partie des officiers appelés à « désamorcer » la scène. Le coup de pistolet paralysant l’a fait tomber en arrière et a subi de graves blessures à la tête, notamment une fracture du crâne et des saignements au cerveau. Mme Paske a révélé ses pensées dans un message Facebook (Photo : Kylie Paske / Facebook) L’agent principal White a été accusé d’avoir causé par imprudence des lésions corporelles graves, des voies de fait causant des lésions corporelles réelles et des voies de fait simples, peu de temps avant la mort de Mme Nowland. Il a été suspendu avec solde à la suite de l’incident. Les membres de la famille, dont l’arrière-petite-fille, Jaimie Lloyd, ont tenu une veillée d’une semaine pour l’arrière-grand-mère, avec un prêtre censé avoir dirigé une messe catholique au chevet du fidèle. La police a confirmé la mort de Mme Nowland dans un communiqué publié mercredi soir. « C’est avec une grande tristesse que nous confirmons le décès de Clare Nowland, 95 ans, à Cooma ce soir », indique le communiqué. Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à une version Web

vidéo Mme Nowland a été saluée comme une « matriarche aimante et douce » (Photo: Yvette Kelly) «Mme Nowland est décédée paisiblement à l’hôpital juste après 19 heures ce soir, entourée de sa famille et de ses proches qui ont demandé l’intimité pendant cette période triste et difficile. « Nos pensées et nos condoléances vont à ceux qui ont eu la chance de connaître, d’aimer et d’être aimés par Mme Nowland au cours d’une vie qu’elle a menée sous le signe de la famille, de la gentillesse et de la communauté. » Les proches ont rendu hommage à la « matriarche aimante et douce », décrivant leur « amour et affection profonds pour notre maman, Nana et arrière-grand-mère ». Ils ont également remercié les habitants de Cooma, ainsi que ceux de toute l’Australie et du monde pour «l’effusion de soutien». Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez votre besoin de savoir

