Coolpad revient, dévoilera le Cool 20 la semaine prochaine

Tu te souviens de Coolpad? La société a été assez calme, ne sortant qu’une poignée de téléphones au cours des douze derniers mois. Mais selon son compte Weibo, il est prêt à se réveiller de son sommeil – il dévoilera un nouveau téléphone le 25 mai (mardi).

Ce téléphone s’appellera le Cool 20 et vous pouvez consulter une image de son dos ci-dessous. Coolpad rejette les constructions en plastique qui sont rapides à gratter et promet un design sandwich en verre plus haut de gamme et plus durable (probablement avec un cadre en métal entre les deux, bien que cela ne soit pas spécifié).







Et comme vous pouvez le voir sur l’image, le Coolpad Cool 20 aura une double caméra avec un capteur principal de 48 MP. Le traitement d’image alimenté par l’IA sera développé par ArcSoft, ce qui est suffisamment important pour ajouter une étiquette permanente au dos, apparemment.

Des images supplémentaires sur la page Weibo de Coolpad offrent un aperçu à l’avant de l’appareil, qui révèle une encoche en forme de goutte pour la caméra selfie. Auparavant, la société utilisait des perforations et des caméras pop-up, mais pas cette fois.

Le téléphone sera disponible en trois options de couleur ci-dessous. À propos, ces images supplémentaires sont liées au détaillant en ligne JD, bien qu’il n’y ait encore rien.

Source 1 | Source 2 (en chinois) | Passant par