Coolpad Cool S lancé avec Helio P60 SoC, quatre caméras 48MP

Le dernier ajout à la famille Coolpad est le Cool S – une offre économique introduite au Népal qui présente un design à double verre avec un écran perforé de 6,53 pouces, une caméra principale de 48 MP et est alimenté par le chipset Helio P60.

L’écran LCD du Cool S est livré avec une résolution FHD + et abrite un jeu de tir selfie de 25 MP dans sa découpe. Il y a un scanner d’empreintes digitales latéral sur le côté gauche du cadre tandis que l’arrière arbore une découpe carrée pour la configuration à quatre caméras. En plus du tireur principal 48MP, nous avons un module ultra-large 8MP, une macro cam 5MP et un assistant de profondeur.





Configuration de la caméra Coolpad Cool S

Vous obtenez une batterie décemment grande de 5000 mAh tandis que le côté logiciel est couvert par Android 10. Le Coolpad Cool S est disponible en noir, bleu et blanc pour NPR 22 595 (193 $) dans une garniture unique de 4/128 Go.

