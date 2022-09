Coolio, rappeur lauréat d’un Grammy, décède à 59 ans

Coolio, le rappeur lauréat d’un Grammy, mieux connu pour le single Gangsta’s Paradise de 1995, est décédé mercredi à l’âge de 59 ans.

Le manager de longue date du rappeur, Jarel Posey, a confirmé la nouvelle à plusieurs médias, dont Rolling Stone et le Los Angeles Times. Coolio a été retrouvé inconscient sur le sol de la salle de bain chez un ami, a déclaré Posey TMZqui a annoncé la nouvelle en premier.

Aucune cause de décès n’a été annoncée, mais un arrêt cardiaque est suspecté, a déclaré Posey à TMZ.

Né Artis Leon Ivey Jr. le 1er août 1963 à Monessen, en Pennsylvanie, Coolio a ensuite déménagé à Compton, en Californie, où il a rejoint le groupe de hip-hop WC et le Maad Circle et a contribué à leur premier album de 1991 Ain’t a Damn Thang Changé.

Coolio a pris de l’importance avec la chanson de 1995 Gangsta’s Paradise, qui est apparue dans le film Dangerous Minds de 1995, avec Michelle Pfeiffer. La chanson a atteint la première place du Billboard Hot 100 et a été nominée en 1996 pour le disque de l’année et la meilleure performance solo de rap aux Grammy Awards, Coolio remportant ce dernier. La chanson était si populaire “Weird Al” Yankovic a composé une reprise parodique de la chanson, Amish Paradise, en 1996.

Coolio continuerait à avoir une poignée de succès majeurs, y compris CU When U Get There en 1997 qui est devenu l’un des 10 meilleurs succès dans de nombreux pays du monde.

Coolio était également un acteur à succès, apparaissant dans des dizaines de films et d’émissions de télévision au cours de sa carrière, y compris le film de 1997 Batman & Robin et des séries télévisées telles que Charmed, Sabrina the Teenage Witch et le spin-off Dangerous Minds TV. Plus récemment, il est apparu dans des émissions de téléréalité telles que Cookin’ With Coolio et Coolio’s Rules. Il a également fourni l’une des meilleures chansons à thème de tous les temps, pour l’émission à succès Kenan & Kel.

Les hommages au rappeur commencent à affluer.

Choqué d’apprendre que Coolio est mort ! Je viens de le voir jouer le 4 juillet – j’étais à Saint-Louis et nous sommes tombés sur un concert près de l’Arche et nous avons été tellement excités quand nous avons réalisé que c’était lui. Une telle explosion, tout le monde était vraiment dedans, en train de suivre Fantastic Voyage… 💔 – Emily Nussbaum (@emilynussbaum) 29 septembre 2022