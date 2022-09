Coolio, rappeur lauréat d’un Grammy Award, est mort à 59 ans

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le rappeur Coolio est décédé mercredi à Los Angeles. Il avait 59 ans.

Le musicien, dont le nom complet était Artis Leon Ivey Jr., a rencontré un succès incroyable avec la chanson “Gangsta’s Paradise”, lauréate d’un Grammy Award, et à travers son premier album, “It Takes a Thief”, sorti en 1994 et qui présentait la chanson ” Voyage Fantastique.”

Les responsables du département de police de Los Angeles ont confirmé à Fox News Digital qu’ils enquêtaient sur la mort d’un homme adulte, qui a été signalée à 16 heures sur “le bloc 2900 de Chesapeake Avenue”.

“La personne décédée et la cause du décès seront examinées par le bureau du coroner”, a déclaré un responsable de l’information publique du LAPD.

Ice Cube, originaire du sud de Los Angeles et icône de la musique, a tweeté un sombre hommage en apprenant la mort de Coolio.

“C’est une triste nouvelle”, a-t-il écrit. “Je suis témoin de la progression de cet homme au sommet de l’industrie. Rest In Peace Coolio.”

Questlove a partagé une photo de l’artiste sur Instagram et a écrit : “Peaceful Journey Brother”.

Coolio a été nominé pour six prix Grammy au total au cours d’une carrière de plusieurs décennies qui a commencé à la fin des années 1980.

Il est né à Monessen, en Pennsylvanie, au sud de Pittsburgh, et a déménagé à Compton où il a travaillé comme pompier volontaire et dans la sécurité des aéroports avant de poursuivre sa passion pour la musique.

“Gangsta’s Paradise” de Coolio s’est vendu à 6 millions d’exemplaires et a remporté le Grammy de la meilleure performance de rap solo en 1996 après avoir été présenté dans le film “Dangerous Minds” de Michelle Pfeiffer en 1995.

Le single n ° 1 comportait les paroles d’ouverture, “Alors que je marche dans la vallée de l’ombre de la mort, je jette un coup d’œil à ma vie et je me rends compte qu’il ne reste plus grand-chose, car j’ai explosé et ri si longtemps , que même ma maman pense que mon esprit est parti.”

L’Associated Press a contribué à ce rapport.