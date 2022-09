Coolio, rappeur américain lauréat d’un Grammy, est décédé à 59 ans

Le rappeur Coolio, lauréat d’un Grammy, est décédé mercredi après avoir été retrouvé inconscient chez un ami à Los Angeles, a rapporté le New York Times. Il avait 59 ans. Le rappeur est décédé vers 17 h, heure du Pacifique (20 h HAE) dans un hôpital local, a déclaré son manager Jarez Posey au Times. Posey a déclaré au journal qu’Ivey avait déjà été retrouvé insensible dans la salle de bain de la maison d’un ami. Il n’y a pas eu de rapports immédiats sur la cause du décès.

Sheila Finegan, sa manager chez Trinity Artists International, a déclaré dans une déclaration à Variety : “Nous sommes attristés par la perte de notre cher ami et client, Coolio, qui est décédé cet après-midi. Il a touché le monde avec le don de son talent et nous manquera profondément. Merci à tous ceux qui, dans le monde entier, ont écouté sa musique et à tous ceux qui ont tendu la main au sujet de son décès. Veuillez avoir les proches de Coolio dans vos pensées et vos prières.

Coolio, né Artis Leon Ivey Jr., était surtout connu pour son single Gangsta’s Paradise de 1995, extrait d’un album du même nom. Cette chanson, un énorme succès présenté dans le film Dangerous Minds, a remporté un Grammy Award pour la meilleure performance rap solo l’année suivante. La piste a dominé le Billboard Hot 100 pendant trois semaines et est également restée à la deuxième place pendant neuf semaines supplémentaires.

Ivey, qui est né en Pennsylvanie en 1963, a commencé à se produire dans le cadre de la scène hip-hop de la côte ouest après avoir déménagé à Compton, en Californie. Il a sorti son premier album, It Takes a Thief en 1994, marquant un Top Ten avec le single Lakeside.

Le regretté rappeur a même joué dans un certain nombre de films et d’émissions de télévision, notamment Sabrina the Teenage Witch, Batman & Robin The Nanny, Tyrone, Midnight Mass, Charmed, A Wonderful Night in Split, Judgment Day et Futurama.

(Avec des contributions de Reuters)