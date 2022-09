Coolio, rappeur à l’origine du hit Gangsta’s Paradise, décède à 59 ans

Coolio est décédé à l’âge de 59 ans.

Le rappeur a été retrouvé inconscient dans la salle de bain de la maison d’un ami mercredi après-midi. La cause du décès n’a pas encore été confirmée.

Le rappeur est surtout connu pour son morceau en tête des charts et récompensé par un Grammy Le paradis des gangsters.

Coolio, le rappeur américain le plus connu pour la chanson en tête des charts de 1995 Le paradis des gangsters, est décédé, a annoncé mercredi son manager. Il avait 59 ans.

Le musicien lauréat d’un Grammy est décédé à Los Angeles. Aucune cause de décès n’a été fournie dans l’immédiat.

L’ami et manager de longue date de Coolio, Jarez Posey, a confirmé la nouvelle à AFP sans fournir de détails supplémentaires.

Posey a déclaré au site d’informations sur les célébrités TMZ que Coolio a été retrouvé inconscient dans la salle de bain de la maison d’un ami mercredi après-midi.

Né Artis Leon Ivey Jr le 1er août 1963 en Pennsylvanie, l’artiste a passé la majeure partie de sa vie à Compton, en Californie, fréquentant un collège communautaire et travaillant notamment dans la sécurité des aéroports avant de connaître le succès dans le rap.

Coolio a commencé sa carrière musicale en Californie à la fin des années 1980, creusant des racines dans la scène de Los Angeles en 1994 lorsqu’il a signé chez Tommy Boy Records.

Son single Voyage fantastique sur son premier album studio Il faut un voleur classé jusqu’à trois sur le Billboard Hot 100.

Mais c’était Le paradis des gangsters l’année suivante, cela ferait de Coolio un nom familier.

Le rappeur a atteint une renommée mondiale en 1995 lorsqu’il a sorti la chanson de la bande originale du film Esprits dangereux qui mettait en vedette Michelle Pfeiffer.

C’était le meilleur single de l’année et a valu à Coolio un Grammy pour la meilleure performance solo de rap pour le morceau lors du gala de remise des prix qui a suivi.

Avec un crochet levé du morceau de 1976 de Stevie Wonder Paradis des loisirs hors du séminal de cet artiste Chansons dans la clé de la viele hit s’est vendu à des millions d’exemplaires dans le monde, en tête des charts pop dans 16 pays.

“Le cœur brisé d’apprendre le décès de l’artiste talentueux @coolio”, a écrit Pfeiffer sur les réseaux sociaux. « Une vie entièrement trop courte. »

“30 ans plus tard, j’ai toujours des frissons quand j’entends la chanson.”

‘Ça m’a écrit’

Dans une interview plus d’une décennie plus tard avec le britannique La voixCoolio a déclaré qu’il n’avait “aucune idée” que la chanson durerait tant d’années.

“Je n’ai pas écrit Le paradis des gangsters – il m’a écrit”, a-t-il dit. “C’était sa propre entité, là-bas dans le monde des esprits, essayant de trouver son chemin vers le monde, et il m’a choisi comme vaisseau à traverser.”

“Je pensais que ça allait être un disque de capot; je n’aurais jamais pensé qu’il traverserait la façon dont il l’a fait – à tous les âges, races, genres, pays et générations.”

Il n’a jamais recréé le succès de sa chanson signature, mais a ensuite sorti des succès, notamment 1, 2, 3, 4 (Sumpin ‘Nouveau) et Trop chaud.

Star indéfectible du gangsta rap, les vidéoclips pleins d’entrain de Coolio lui ont valu un nombre croissant d’adeptes. Il a ensuite poursuivi une carrière d’acteur, notamment en décrochant un rôle dans 1997 Batman et Robin et faire un certain nombre de camées à la télévision, y compris dans l’émission à succès des années 1990 La nounou.

La réaction des médias sociaux à la mort du rappeur a été choquante, avec le rappeur des années 1990 Vanilla Ice tweetant: “Je panique, je viens d’apprendre que mon bon ami Coolio est décédé.”

“Peaceful Journey Brother. #Coolio”, a écrit Questlove.