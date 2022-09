Coolio, le rappeur le plus connu pour le hit ‘Gangsta’s Paradise’, est mort à 59 ans – National

Coolio, le rappeur qui figurait parmi les plus grands noms du hip-hop des années 1990 avec des succès tels que “Gangsta’s Paradise” et “Fantastic Voyage”, est décédé mercredi à 59 ans, a annoncé son manager.

Coolio, dont le nom légal était Artis Leon Ivey Jr., est décédé au domicile d’un ami à Los Angeles, a déclaré le manager de longue date Jarez Posey à l’Associated Press. La cause n’était pas immédiatement claire.

Coolio a remporté un Grammy pour la meilleure performance de rap solo pour “Gangsta’s Paradise”, le hit de 1995 de la bande originale du film de Michelle Pfeiffer “Dangerous Minds” qui a échantillonné la chanson de 1976 de Stevie Wonder “Pastime Paradise”.

Il a été nominé pour cinq autres Grammys au cours d’une carrière qui a commencé à la fin des années 1980.

Né à Monessen, en Pennsylvanie, au sud de Pittsburgh, Coolio a déménagé à Compton, en Californie, où il est allé au collège communautaire. Il a travaillé comme pompier volontaire et dans la sécurité des aéroports avant de se consacrer à plein temps à la scène hip-hop.

L’histoire continue sous la publicité

Sa carrière a décollé avec la sortie en 1994 de son premier album sur Tommy Boy Records, “It Takes a Thief”. Son morceau d’ouverture, “Fantastic Voyage”, atteindrait la troisième place du Billboard Hot 100.

Un an plus tard, “Gangsta’s Paradise” deviendrait un single n ° 1, avec ses paroles d’ouverture sombres :

“Alors que je marche dans la vallée de l’ombre de la mort, je regarde ma vie et je me rends compte qu’il ne reste plus grand-chose, parce que j’ai explosé et ri si longtemps que même ma mère pense que mon esprit est disparu.”

Plus à venir…