Coolio a reçu une RCR par des ambulanciers paramédicaux pendant 45 minutes pour essayer de sauver des vies

Hier soir, une nouvelle étonnante a annoncé que nous avions perdu une autre de nos légendes du hip-hop avant l’âge de 60 ans.

Coolio a été déclaré mort au domicile de Los Angeles de son ami de longue date et manager Jarez Posey selon Yahoo! La cause officielle du décès n’a pas été officiellement révélée, cependant, on pense que l’homme né Artis Leon Ivey Jr. a subi une crise cardiaque dévastatrice.

Le personnel d’urgence a signalé que les ambulanciers paramédicaux avaient effectué une RCR approfondie dans le but de sauver la vie de Coolio.

“… efforts de réanimation pendant environ 45 minutes”, a confirmé Erik Scott du service d’incendie de Los Angeles. Le patient « a été déterminé mort juste avant 17h00 »

Le décès de Coolio allait évidemment susciter une réaction de la part de la communauté hip-hop et des personnes avec lesquelles il travaillait étroitement dans l’industrie, mais il a également révélé des amitiés que nous ignorions auparavant…

L’amour de Coolio pour la cuisine est attesté par son livre de cuisine intitulé Cuisiner avec Coolio qui fournit au lecteur plus de 70 recettes différentes faciles à cuisiner qui peuvent être dans votre assiette en 30 minutes.

Nous ne pouvons qu’imaginer la douleur que sa famille et ses amis ressentent en ce moment et nous envoyons notre amour et nos prières les plus sincères pour leur paix et leur guérison.