Coole Cody propose de remporter son deuxième prix majeur à Cheltenham cette saison lors de la course au handicap du trophée d’argent Ballymore de mercredi.

Le joueur de 10 ans formé par Evan Williams a décroché la prestigieuse Paddy Power Gold Cup en novembre et a ensuite couru trois courses sonores dans la défaite – le plus récemment terminé quatrième de près dans le Paddy Power Plate au Festival du mois dernier.

Williams, qui a remporté le trophée d’argent avec Buywise en 2014, a déclaré: « Il a bien couru toute l’année et j’ai pensé que c’était un effort très solide la dernière fois.

« La forme de cette course semble bonne – je pensais que le vainqueur (The Shunter) avait couru une très bonne course dans la course aux novices de Grade 1 à Aintree l’autre jour pour terminer deuxième, alors nous allons tenter le coup.

« Buywise était un bon vieux cheval pour nous, mais pour être juste envers Coole Cody, il a remporté une Paddy Power Gold Cup, qui est l’une des principales courses de handicap de l’année. Je pense que Coole Cody a un peu plus de force en profondeur. à lui, pour être juste.

« Il retourne à Cheltenham avec une bonne chance. Il affrontera n’importe quel terrain et est un bon cheval robuste et authentique ce jour-là. »

Les huit rivaux de Coole Cody incluent l’étoile stable de Henry Oliver, The Big Bite.

Anciennement formé par Tom George, le joueur de huit ans a fait des débuts gagnants pour son nouvel entraîneur à Aintree en novembre et a depuis terminé deuxième à Doncaster et troisième de la Greatwood Gold Cup à Newbury.

« Il est en bon état et le terrain ira bien pour lui et le voyage va bien pour lui », a déclaré Oliver.

« La plupart de sa forme a été sur des pistes plates et galopantes. Il a gagné autour de Chepstow, qui est une piste vallonnée.

« Il a couru trois bonnes courses pour nous et aime un peu de temps entre ses courses. Nous l’avons un peu dérangé et il est en bonne position.

« Je suis très content du cheval et il y va avec toutes les chances. »

Dan et Harry Skelton font équipe avec Romain De Senam, tandis que Benatar de Gary Moore semble raisonnablement pondéré sur le choix de sa forme.

Magic Saint (Paul Nicholls), Pym (Nicky Henderson), Up The Straight (Richard Rowe), Two Taffs (Nigel Twiston-Davies) et Manofthemountain (Emma Lavelle) complètent le champ de deuxième année.