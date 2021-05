Cooksy combine l’imagerie thermique avec le partage des médias sociaux

Cooksy se lance maintenant sur Indiegogo. Il est commercialisé comme un assistant culinaire intelligent dont le rôle dans la cuisine est de vous donner des conseils en temps réel qui vous empêcheront de trop cuire ou de trop cuire vos aliments.

Comme le dit Jeff Knighton, fondateur et président de Cooksy: «La cuisine consiste à appliquer la bonne intensité de chaleur pendant la bonne durée. Cooksy vous facilite la tâche, vous donnant un «sixième sens», vous guidant pour préparer des plats toujours incroyables. »

Un cuisinier expérimenté reconnaîtra quand une casserole est assez chaude ou quand une sauce réduit parfaitement, mais Cooksy promet de fournir cette information instantanément et avec précision afin que les cuisiniers novices ne détruisent pas leurs dîners et que les chefs à la maison plus expérimentés puissent cuisiner des recettes plus compliquées avec une plus grande précision.

Qu’est-ce que Cooksy?

Cooksy est un petit appareil connecté, mesurant 3,49 x 1,14 pouces (10 x 2,9 cm) et pesant 11 oz (311 g). Il se clipse sur le dessous de votre hotte ou à un endroit similaire au-dessus de votre plaque de cuisson. Il analyse votre cuisson sur plaque de cuisson via une caméra avec technologie d’imagerie thermique et vous fournit ces informations via l’application Cooksy Companion (iOS et Android).







L’imagerie thermique promet de mesurer beaucoup plus précisément qu’un thermomètre ou une sonde en prenant la température à des milliers de points dans votre casserole plusieurs fois par seconde.

Mais cette technologie n’est pas bon marché. L’accord Early Bird pour le Cooksy d’entrée de gamme coûte 389 $ (environ 275 £). L’appareil dispose d’une caméra 5Mp et d’un capteur d’imagerie thermique avec une matrice 32 x 24. Il dispose également de 8 Go de stockage (ce qui équivaut à 15 heures d’enregistrement vidéo / thermique).

Cooksy pour les réseaux sociaux

Mais pourquoi auriez-vous besoin de stockage? Eh bien, vous pouvez choisir d’enregistrer vos efforts de cuisine pour regarder en arrière et vous rappeler exactement comment vous avez créé un plat particulièrement exceptionnel, ou vous pouvez enregistrer et partager des vidéos de cuisine avec d’autres, y compris la communauté Cooksy.







C’est un autre angle pour Cooksy. Cela pourrait potentiellement être un outil très pratique pour les personnes qui souhaitent présenter leur cuisine sur les réseaux sociaux. L’application suivra quand les ingrédients sont ajoutés et fournira des marqueurs de synchronisation sur la vidéo. Son option d’édition intelligente condense automatiquement votre recette dans une vidéo descendante rapide et partageable qui présente toutes les étapes clés.

Les diffuseurs de médias sociaux pourraient préférer le modèle Pro Cooksy plus performant. Vous pouvez opter pour le Cooksy Pro à 479 $ pour l’offre Early Bird (environ 339 £) ou le Cooksy Pro SE Signature (749 $ / 530 £).

Ces appareils ont de meilleures caméras (13Mp) et une technologie d’imagerie thermique plus sensible (matrice 80 x 62), ainsi que plus de stockage à 32 Go – environ 60 heures d’enregistrement vidéo / thermique. De plus, le Pro SE Signature est disponible dans un coloris cuivre.







Application Cooksy Companion

Téléchargez l’application Cooksy Companion pour Android ou iOS et, si vous suivez une recette Cooksy, vous recevrez des alertes et des conseils étape par étape. Cooksy vous dira si votre poêle est trop chaude ou trop froide, quand baisser le feu et quand ajouter votre prochain ingrédient.

Vous pouvez également enregistrer, modifier et partager vos propres recettes et organiser vos recettes dans des livres de cuisine.

Acheter ou ne pas acheter

Dans un sens, cela ressemble à deux produits en un: un moyen pratique et axé sur les médias sociaux d’enregistrer des vidéos de cuisine et un assistant de cuisine. Sur le plan social, son succès dépendra en grande partie de son adoption, de la facilité de création de vidéos et de la facilité de les partager sur les réseaux sociaux au-delà de Cooksy. Le prix à lui seul dissuadera un certain nombre d’acheteurs potentiels.

Mais c’est l’imagerie thermique qui distingue Cooksy des autres guides de cuisine basés sur des applications, qui ne peuvent vraiment vous dire que dans quel ordre faire les choses ou comment la nourriture. devrait regardez chaque étape de la cuisson.

Selon la page Indiegogo, vous pouvez utiliser des épingles de baisse de température pour garder un œil sur les différentes températures dans votre casserole et si cela fonctionne bien, cela conduirait à une cuisson beaucoup plus précise. Mais quelle est la précision de l’imagerie thermique? Et à quel point la version Pro est-elle meilleure?







Nous espérons le tester et le découvrir, mais la campagne est lancée aujourd’hui et a déjà passé 100% avec des produits destinés à être expédiés en octobre. Pour soutenir la campagne et obtenir votre Cooksy, visitez la page sur Indiegogo.