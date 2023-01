L’Église méthodiste unie de Plano a tenu sa 26e marche annuelle des biscuits le samedi 10 décembre. De nombreuses personnes ont visité et choisi leurs biscuits préférés pour la saison de Noël et pour en profiter pendant les vacances. La moitié des bénéfices a été reversée à la campagne « Sauvez les fenêtres » de l’église et l’autre moitié au Fonds des femmes méthodistes unies pour les fournitures de l’église.