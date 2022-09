Cook tente les tympans avec des concerts Okanagan/Kootenay – Kelowna Capital News

Le maître musicien et compositeur Jesse Cook apporte ses strums émouvants en ville.

Le producteur, compositeur et guitariste multi-platine / or, lauréat d’un prix Juno et de renommée internationale, est à Vernon le dimanche 25 septembre pour sa tournée Tempest II.

Initialement marqué pour 2020 pour célébrer le 25e anniversaire de son premier album acclamé, Tempête, Cook a récemment lancé la tournée parallèlement à la sortie de son 11e album studio, Libre.

“J’ai écrit et enregistré Libre pendant la pandémie quand, comme la plupart des gens, j’aspirais à la liberté”, a déclaré Cook. “Ma musique était mon évasion des quatre murs qui m’entouraient et de la tempête qui tourbillonnait à l’extérieur.”

L’inspiration est venue d’une longue journée d’été en voiture avec son fils de 14 ans.

“Ma fille m’a diverti avec ses listes de lecture préférées, dont la plupart étaient inspirées du trap et du 808. Je les aimais aussi, et une question s’est plantée dans mon esprit : ‘à quoi ressemblerait ma musique mélangée à ces sons ?’

Des billets limités sont disponibles pour le spectacle du Vernon and District Performing Arts Centre, via ticketseller.ca.

