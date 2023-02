Conwoman qui a menti sur le cancer après avoir escroqué 2,6 millions de livres sterling à 1 500 personnes emprisonnées pendant neuf ans

Une CONWOMAN qui a menti sur le cancer après avoir escroqué 2,6 millions de livres sterling à 1 500 personnes a été emprisonnée pendant neuf ans hier.

L’agent de voyage Lyne Barlow, 39 ans, a dépensé de l’argent pour un Range Rover, des vêtements de créateurs, des vacances à Dubaï et a essayé de soutenir son entreprise en difficulté.

Lorsque la conwoman Lyne Barlow a été arrêtée pour la première fois en 2020, elle a continué à prétendre qu’elle avait un cancer, clopinant dans le poste de police avec une canne et la tête dans un foulard Crédit : PA

Une deuxième prise de vue en garde à vue en 2020, lorsque la police a prouvé qu’elle mentait après avoir vérifié son dossier médical a montré une grande différence – elle avait l’air en forme et en bonne santé et avait une tête pleine de cheveux Crédit : PA

Elle « chevauchait le monstre de la tromperie » car elle ciblait même sa propre famille pour financer son style de vie somptueux, empochant 500 000 £ de sa mère.

Alors que le filet se refermait, elle a affirmé avoir un cancer de stade 4 dans une tentative désespérée d’éviter des poursuites.

Elle a coupé des mèches de ses cheveux et les a éparpillés sur son oreiller pour faire croire à son mari, son fils et sa fille, âgés de cinq et quatre ans, qu’elle les perdait à cause de la chimiothérapie.

Et elle a demandé à des proches de la conduire à l’hôpital pour des rendez-vous pris avec son consultant.

Lorsque Barlow a été arrêtée, elle a continué à faire semblant, clopinant dans le poste de police avec une canne et la tête dans un foulard.

Mais un deuxième cliché de garde à vue lorsque la police a prouvé qu’elle mentait après avoir vérifié son dossier médical a montré une grande différence – elle avait l’air en forme et en bonne santé et avait une tête pleine de cheveux.

Elle a fraudé sa propre mère, Susan Coleman, sur 500 000 £ constitués d’économies et d’un paiement d’assurance suite au décès prématuré de son père.

Barlow a repris les affaires financières de sa mère en deuil alors qu’elle luttait pour accepter la perte de son mari en 2015.

Alors qu’elle vidait systématiquement les comptes de sa mère, elle interceptait son courrier pour l’empêcher de recevoir des relevés bancaires.

Elle a également simulé des relevés pour donner l’impression que les économies de sa mère augmentaient alors qu’en fait, elles disparaissaient.

Barlow a également emmené sa mère en vacances, mais seulement pour qu’elles ne soient pas à la maison lorsque les huissiers devaient appeler.

La sœur de la paroisse du NHS, Mme Coleman, a été laissée sans le sou par sa fille, qui a utilisé une partie de l’argent pour créer Lyne Barlow Independent Travel à Stanley, Co Durham.

Sa nouvelle agence de voyages proposait des vacances à prix réduits pour stimuler le commerce et les clients se précipitaient pour faire de bonnes affaires telles que des voyages tout compris à Dubaï pour seulement 500 £.

Le faussaire du cancer photographié dans une suite de garde à vue

Barlow, vu arriver pour être condamné, a été mis en cage pendant neuf ans Crédit : NNP

Mais ils sont devenus furieux lorsque les vacances qu’ils avaient réservées ne se sont pas concrétisées ou que les chambres d’hôtel n’ont pas été payées à leur arrivée.

D’autres se sont retrouvés bloqués à l’étranger alors que leurs vols de retour n’avaient pas été réservés.

La police de Durham a été inondée de tant de plaintes qu’elle a créé une adresse e-mail dédiée.

Pour esquiver les accusations, Barlow a affirmé qu’elle avait un cancer et qu’il se propageait.

Au total, il a été prouvé qu’elle avait fraudé sa famille, ses amis et 1 416 clients sur 1,2 million de livres sterling, mais les enquêteurs estiment que la somme totale sur une période de cinq ans de 2015 à 2020 était de 2,6 millions de livres sterling.

Elle a reconnu avoir fraudé lors d’une audience précédente.

Condamnant Barlow au tribunal de la Couronne de Durham, la juge Joanne Kidd lui a dit: «L’ampleur de la trahison de votre propre mère est vraiment à couper le souffle.

“Je considère que vous êtes une personne complètement insensible.”

Le sergent-détective Alan Meehan, de l’équipe des fraudes complexes de la police de Durham, a qualifié ses réclamations pour cancer de “tentative déterminée et calculée pour détourner l’attention de ses crimes”.