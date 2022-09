Les avocats d’Anna Sorokin, l’escroc russo-allemande qui a trompé les cercles de la société new-yorkaise en tant qu ‘”héritière” excentrique Anna Delvey, ont demandé jeudi à un juge fédéral d’ordonner sa libération de la détention pour immigrés.

Sorokin n’est ni une menace ni un risque de fuite, a déclaré un porte-parole, affirmant qu’elle non seulement “mérite la chance de construire sa vie” mais devrait pouvoir le faire aux États-Unis.

L’escroc est en détention depuis 17 mois pour avoir dépassé la durée de son visa lorsqu’elle est arrivée à New York il y a des années. Si le juge ne la libère pas, les autorités douanières pourraient lui accorder une caution d’audience »faire valoir son droit constitutionnel à ne pas être détenue civilement pour une durée indéterminée, déraisonnablement prolongée ou arbitraire“, a déclaré l’avocat Juseyin Tosun dans la requête déposée dans le district sud de New York.















Les autorités de l’immigration ont refusé à Sorokin une audience de cautionnement en juillet après que son ancien avocat, qui l’a qualifiée de “salope ingrate« qui croyait que »être blanc suffit» pour une défense légale, a retardé la procédure pendant des mois en ne remettant pas son dossier. En conséquence, elle a passé plus de 10 mois sans audience, alors que les détenus civils de l’immigration ont droit à une audience tous les six mois. Si Sorokin choisissait de retourner en Allemagne au lieu d’essayer de rester aux États-Unis, elle serait libre de partir.

La fausse héritière a été condamnée à quatre à 12 ans de prison pour grand vol et vol de services en 2019, après avoir arnaqué plus de 200 000 $ dans des banques, des hôtels, des restaurants, d’autres entreprises et des amis tout en essayant de se frayer un chemin dans un prêt de 22 millions de dollars à lancer un “club artistique” à Manhattan.

Alors qu’elle a été libérée tôt pour bonne conduite en 2021, l’ICE l’a attrapée sur les frais de visa moins de deux mois plus tard. Elle reste incarcérée à l’établissement correctionnel du comté d’Orange à Goshen, New York.

Sujet d’une série Netflix et d’un documentaire à paraître sur HBO, Sorokin est devenu un objet de fascination après un article de magazine new-yorkais décrivant comment l’immigrant d’origine russe a vécu une existence entièrement fictive en tant qu’héritière d’une fortune pétrolière allemande de 67 millions de dollars, dupant la ville. les cercles mondains et les hôtels chics pour soutenir son fantasme alors qu’elle-même n’a pratiquement pas d’argent.

Son attitude sans vergogne et son style de salle d’audience ont conquis ses légions de fans des médias sociaux, qu’elle n’a pas déçus après sa libération, documentant chaque instant avec un vidéaste personnel.