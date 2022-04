Convoy, une entreprise de logistique créée par d’anciens dirigeants d’Amazon, est désormais évaluée à 3,8 milliards de dollars

Dan Lewis, co-fondateur et PDG de la start-up de logistique de camionnage Convoy et ancien dirigeant d’Amazon, s’exprimant lors du sommet du CNBC Technology Executive Council à New York le 29 octobre 2019.

Le courtier de fret numérique Convoy a annoncé une nouvelle ronde de financement, valorisant la start-up à 3,8 milliards de dollars, alors même que les tarifs du camionnage à la demande chutent de tous les temps.

« L’un des grands avantages de notre modèle est que nous sommes en mesure de prospérer dans tous les domaines de tous les points du cycle », a déclaré le président et chef de l’exploitation de Convoy, Mark Okerstrom, à CNBC avant les nouvelles de jeudi.

Convoy utilisera le nouveau capital de 260 millions de dollars pour améliorer sa plateforme numérique de camionneurs à louer conçue pour donner aux entreprises de camionnage et aux clients une flexibilité accrue.

« Nous avons réuni une équipe d’ingénieurs de classe mondiale provenant d’endroits comme Amazon, Google, Facebook, Expedia, etc., qui travaillent à résoudre les problèmes les plus difficiles des clients de fret », a-t-il ajouté. « C’est notre principal domaine d’investissement. »

Convoy est dirigé par le co-fondateur et PDG Dan Lewis, qui dirigeait auparavant de nouvelles expériences d’achat chez Amazon et travaillait auparavant chez Microsoft.

Le cycle de financement de série E a été mené par Baillie Gifford et Hercules Capital, basés au Royaume-Uni. JPMorgan accorde également une nouvelle ligne de crédit de 150 millions de dollars à Convoy.

L’annonce de Convoy intervient alors que les taux de camionnage ont chuté de façon spectaculaire par rapport à des records.

Selon les données d’Evercore ISI, les tarifs de camionnage à la demande ne sont que 1 % plus élevés d’une année sur l’autre cette semaine, contre 80 % d’une année sur l’autre au cours de la première semaine de février. Ce changement conduit de nombreuses entreprises de camionnage à réduire la capacité disponible à la demande, l’activité principale de Convoy, et à passer à des contrats à plus long terme avec les clients, qui peuvent être moins lucratifs mais plus stables.

Cependant, Lewis a déclaré qu’une partie du nouveau cycle de financement sera utilisée pour continuer à diversifier les activités de Convoy, y compris Convoy Go, qui fournit des remorques que les clients peuvent précharger avant que les chauffeurs avec des camions n’arrivent pour les transporter vers leurs destinations finales.

« Convoy a aussi beaucoup de contrats en ce moment. » Lewis a déclaré à CNBC. « Nous avons un très grand parc de remorques et nous avons maintenant tout un système dans notre application qui permet à nos transporteurs de trouver un travail dédié sur des voies cohérentes et dédiées. Nous ne ressentons pas la concurrence. Nous sommes très concentrés sur la résolution des problèmes des clients et, et moins concentré sur la compétition. »

Convoy, basée à Seattle, a été fondée en 2015 par Lewis et Grant Goodale, tous deux anciens dirigeants d’Amazon visant à perturber le secteur du courtage de fret analogique et fragmenté, dans lequel les entreprises de camionnage sont mises en relation par l’intermédiaire de clients par téléphone et par fax. Goodale sert à l’officier d’expérience de transporteur de Convoy.

Selon les données de Morgan Stanley, des milliers d’entreprises privées contrôlent environ 60 % du marché américain du courtage de fret, une poignée d’entreprises publiques comme CH Robinson, XPO Logistics et Landstar Systems capturant le reste de l’activité. Le smartphone a élargi l’accès aux courtiers numériques pour les entreprises de camionnage et a créé une concurrence croissante de la part de startups comme Convoy et Uber Freight.

« Il y aura toujours des composants analogiques car les gens doivent décrocher le téléphone et se connecter les uns aux autres », a déclaré Lewis. « Mais je pense qu’au cours de la prochaine décennie, l’industrie va se consolider et elle se consolidera autour d’entreprises dirigées par le numérique et dirigées par les données, capables d’utiliser les données pour optimiser le système afin de réduire le gaspillage. »

Il a déclaré que cela se traduirait par une « meilleure expérience sur la route, gagnerait plus d’argent par mile » et que les expéditeurs auraient également plus de confiance et de visibilité dans ces gains d’efficacité.

Convoy était n ° 12 sur la liste CNBC Disruptor 50 2021.

– Correction : cette histoire a été mise à jour pour refléter le fait que Convoy a annoncé son nouveau cycle de financement jeudi.