Convoy Against Cancer BIG Truck Show prendra le contrôle de la rue Main à Ladd – Shaw Local

Le 19e Convoy Against Cancer BIG Truck Show revient de 10 h à 15 h le samedi 15 juillet sur la rue Main à Ladd.

Les propriétaires de véhicules et les passionnés verront de près une variété de gros véhicules polis et prêts à être montrés, tout en profitant d’une bonne cause – le Relais pour la vie de l’American Cancer Society.

Comme les années précédentes, Ladd’s Main Street accueille toutes les marques et tous les modèles de gros camions neufs et restaurés, y compris les camions-grues, les camions de pompiers, les dépanneuses, ainsi que les camionnettes et les tracteurs agricoles de toute la région du centre-nord de l’Illinois.

« L’idée est de montrer tous les véhicules fonctionnels qui sont importants pour leurs propriétaires, et pour nous tous, pour le rôle que chacun joue dans notre vie quotidienne », a déclaré Phil Hocking, organisateur de l’événement.

Tous les participants recevront une plaque de tableau de bord offerte par Graphic Electronics de Spring Valley. Les frais d’inscription sont un don à l’American Cancer Society.

Il y aura du divertissement pour toute la famille avec de la musique du DJ Gary Swanson, des prix de présence, un tirage 50/50, de la nourriture et des t-shirts d’événement à vendre. Les entreprises locales ont fait don de nombreux articles de prix de présence allant des jouets à l’huile à moteur. L’entrée au spectacle est gratuite pour le public.

« Nous sommes reconnaissants à toutes les entreprises et personnes locales qui ont soutenu le Convoy Against Cancer BIG Truck Show au fil des ans », a déclaré Hocking. « Nous avons appris à connaître beaucoup de gens qui sortent chaque année avec leurs camions et leurs inscriptions. Il y en a tellement ici à la mémoire ou en l’honneur d’un être cher touché par le cancer. Tout le monde est invité à sortir et à passer du temps; découvrez les superbes véhicules et aidez cette cause.

Il n’y aura pas de pénurie de véhicules à Ladd cette année, car A&B Garage accueillera son cinquième Car Show & Cruise annuel de 9 h à 14 h à l’extrémité nord de la rue principale de Ladd. Pour plus d’informations sur les salons automobiles, appelez le 815-303-3120 ou [email protected].

Plus de 92 000 $ ont été amassés depuis le premier spectacle en 2003. Hocking espère que la météo coopérera pour aider à faire sortir petits et grands pour une autre année.

« Chaque dollar amassé au salon nous rapprochera un peu plus d’un remède contre le cancer », a-t-il déclaré.

Pour entrer et obtenir des informations générales, appelez le 815-488-8245, le 815-894-2092 ou envoyez un e-mail à [email protected].

L’American Cancer Society se consacre à l’élimination du cancer en tant que problème de santé majeur en sauvant des vies, en diminuant la souffrance et en prévenant le cancer par la recherche, l’éducation, la défense des droits et les services. Pour obtenir les informations les plus récentes sur le cancer et pour vous joindre à la lutte contre le cancer, appelez le 1-800-ACS-2345 ou visitez www.cancer.org.