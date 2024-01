Convoi Take Our Border Back : « Nous ne sommes que des citoyens ordinaires »

Nouvelles

Le convoi Take Our Border Back en direction du Texas s’attend à ce qu’au moins 700 000 personnes participent à ses événements le 3 février.

Les organisateurs du convoi ont quitté la Virginie lundi et se sont arrêtés pendant la nuit en Floride où ils se sont rassemblés pour que davantage de personnes rejoignent leur cause et se sont organisés pour tenter de pousser l’administration Biden à prendre des mesures sur les questions frontalières.

Des photos prises par The Post mardi matin montrent les fourgonnettes et les camions peints qui ont rejoint le convoi grandissant à Jacksonville, en Floride, alors qu’ils se préparent à traverser l’Alabama, le Mississippi et la Louisiane jusqu’à Quemado, au Texas, près du point chaud de sécurité frontalière d’Eagle Pass.

L’organisatrice Kim Yeater a déclaré au Post : « Aux opposants : nous ne sommes que des citoyens ordinaires, des agriculteurs, des éleveurs, des policiers à la retraite. Pas des théoriciens du complot fous.

« Ce sera une assemblée pacifique d’Américains de toutes classes politiques et de toutes ethnies.

« Nous avons des camionneurs, des mamans et des papas canadiens. Nous avons des motos. Si les gens pouvaient amener des chevaux, ils les amèneraient. Je sais que les chiffres que nous envisageons sont de 700 000. Je pense que ce sera peut-être plus grand que ça.

Un deuxième convoi part de Californie vers Yuma, en Arizona – une autre région où les migrants ont constamment submergé la frontière et où, pendant des mois, les gens pouvaient simplement franchir les vannes ouvertes à Lukeville.

Yeater a déclaré que le groupe n’était pas opposé à l’immigration vers les États-Unis, mais il affirme que la situation est devenue incontrôlable, avec plus de 2,4 millions de personnes rencontrées à la frontière sud au cours du dernier exercice financier, selon le ministère de la Sécurité intérieure, et un record de 300 000 en décembre. seul.

Elle a ajouté : « Les grandes portes ouvertes [along the wall] sont partout. Ceux-ci ont été coupés de l’intérieur vers l’extérieur. Il existe d’énormes ouvertures… qui ne peuvent pas sécuriser notre frontière. Cela doit être fermé. Nous voulons prendre position ensemble pour sécuriser nos frontières.

« Ce qui est vraiment important, c’est notre objectif, notre mission est de braquer les projecteurs sur l’ouverture des frontières et d’informer les Américains des dangers imminents qui pèsent sur tous les Américains.

«Nous sommes tous favorables à une immigration sûre et légale. En examinant les gens qui arrivent. J’ai des mamans [who will speak at the rallies on Saturday] en parlant d’enfants morts à cause du fentanyl. J’en ai un dont l’enfant a été tué par un immigrant clandestin qui avait traversé cette frontière à plusieurs reprises. Elle vient de quitter le cimetière hier, le jour de ce qui aurait été son anniversaire.

La mère, Anges Gibboney, prendra la parole lors du rassemblement.

Le convoi ne tolérera pas les « infiltrés » ou les « perturbateurs », affirmant que ceux qui agissent seront « remis aux autorités », selon Yeater.

Elle a également réitéré qu’il ne s’agissait pas d’un événement « politique », déclarant : « Ce n’est pas une question de droite ou de gauche. Ce n’est pas. Nous sommes les petits gars qui se lèvent et disent « vous devez protéger notre maison ». Nous vous avons confié la responsabilité et maintenant nous les tenons responsables.

«J’ai des amis noirs, blancs, jaunes. Toute la communauté vietnamienne (nous soutient) », a-t-elle poursuivi. « Tout discours de haine, tout raciste, tout suprémaciste blanc, tout perturbateur, toute provocation, tout infiltré, tout cela est interdit.

« Toute personne appartenant à une agence à trois lettres ou à un gouvernement fédéral devra montrer son badge pour entrer. Tout cela sera là. Assurez-vous que tout le monde est en sécurité et que cela restera paisible.











