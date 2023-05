Convoi humanitaire pris en embuscade en Birmanie ; aucune victime signalée

Un convoi comprenant des diplomates représentant l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est en mission pour fournir une aide humanitaire aux personnes déplacées au Myanmar déchiré par les conflits a été pris en embuscade, ont annoncé lundi les médias officiels et un membre d’une milice ethnique minoritaire.

La télévision publique MRTV a rapporté que l’attaque contre le convoi avec des délégués du Centre de coordination de l’ASEAN pour l’assistance humanitaire et les ambassades d’Indonésie et de Singapour s’est produite dimanche dans l’est de l’État de Shan et a été menée par des « terroristes ». Le rapport n’a pas précisé à quelle organisation appartenaient les « terroristes ». Le gouvernement militaire utilise le terme «terroristes» pour un large éventail de forces opposées au régime militaire.

Le rapport indique que les hommes armés ont ouvert le feu avec des armes légères et que l’équipe de sécurité accompagnant le convoi a riposté. Un véhicule de sécurité a été endommagé, mais personne dans le convoi n’a été blessé, a-t-il ajouté.

L’attaque « odieuse » a rendu la tâche plus difficile aux personnes déplacées alors que le gouvernement tente d’améliorer les relations avec d’autres pays pour atténuer la situation, selon le rapport.

MRTV a déclaré que le gouvernement coopérait pour fournir une aide humanitaire dans le cadre d’un consensus en cinq points conclu par l’ASEAN en 2021 dans le but d’aider à rétablir la paix au Myanmar après que l’armée a pris le pouvoir du gouvernement élu d’Aung San Suu Kyi en février 2021.

Le gouvernement militaire n’a pas mis en œuvre la plupart des parties du consensus, qui appelle à la fin immédiate de la violence au Myanmar, au dialogue entre toutes les parties, à la nomination d’un envoyé spécial, à l’aide humanitaire de l’ANASE et à une visite de l’envoyé spécial au Myanmar pour rencontrer toutes les parties. Son incapacité à exécuter l’accord a amené l’ASEAN à interdire aux chefs militaires du Myanmar de participer à ses réunions au plus haut niveau.

Nay Phone Latt, porte-parole du gouvernement d’unité nationale, un groupe clandestin qui se fait appeler le gouvernement légitime du pays et sert d’organisation parapluie pour les opposants au régime militaire, a nié que sa branche armée, les Forces de défense du peuple, ait perpétré l’attaque. .

Il a dit que le convoi se rendait au bureau de l’Organisation de libération nationale Pa-O, un groupe ethnique vivant dans la région, pour distribuer de l’aide aux personnes déplacées.

« Nous condamnons ceux qui ont perpétré cette attaque contre un convoi venu apporter aide et soutien aux personnes fuyant la guerre », a déclaré Nay Phone Latt. « On pense que cette attaque a été menée par un groupe qui ne voulait pas que cette aide atteigne la zone contrôlée par le PNLO. Seuls le conseil militaire terroriste et leurs factions subordonnées ne veulent pas que l’aide humanitaire et les diplomates parviennent au PNLO. , qui est profondément impliqué dans la révolution » contre le gouvernement militaire, a-t-il dit.

Khun Tun Tin, vice-président de l’Organisation de libération nationale Pa-Oh, a confirmé que l’attaque avait eu lieu à huit kilomètres avant que le convoi n’atteigne le bureau du PNLO dans le canton de Hsi Hseng, dans l’État de Shan, et que le secrétaire du groupe se trouvait dans le convoi.

Le PNLO a signé un accord de cessez-le-feu à l’échelle nationale avec le précédent gouvernement soutenu par l’armée en 2015 et a récemment rejoint les pourparlers de paix avec le chef du conseil militaire au pouvoir, le général en chef Min Aung Hlaing.

Le canton est à environ 80 miles au nord-est de la capitale du Myanmar, Naypyitaw. La zone fait partie de la zone auto-administrée de la minorité ethnique Pa-O. Il est gouverné par l’Organisation nationale Pa-O, qui est alliée au gouvernement militaire. D’autres groupes Pa-O soutiennent la résistance.

Depuis début 2022, plus de 5 000 personnes se sont réfugiées à Hsi Hseng en raison des combats entre l’armée et les forces de résistance. Ces derniers comprennent le Parti progressiste national karenni – une milice ethnique minoritaire combattant l’armée – et leurs alliés au sein des Forces de défense des nationalités karenni et des Forces de défense du peuple affiliées au gouvernement d’unité nationale.

Les Karenni se battent depuis des décennies pour une plus grande autonomie. Les Forces de défense du peuple ont été formées par le mouvement pro-démocratie après le coup d’État militaire de 2021 et sont alliées à des groupes tels que les Karenni.

Le coup d’État militaire de 2021 a déclenché des manifestations pacifiques à l’échelle nationale que les forces de sécurité ont réprimées avec une force létale, déclenchant une résistance armée que les experts de l’ONU qualifient désormais de guerre civile.

Les guérillas urbaines sont actives dans les grandes villes et les Forces de défense du peuple, peu organisées, ainsi que leurs alliés dans les groupes de guérilla des minorités ethniques, frappent régulièrement des colonnes et des avant-postes militaires.

Les civils ont fait les frais des offensives militaires brutales dans les campagnes, y compris le recours à l’artillerie et aux frappes aériennes, qui ont déplacé plus d’un million de personnes, provoquant une crise humanitaire.