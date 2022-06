Convoi de liberté et pouvoirs d’urgence : où en sont les enquêtes ?

Il y a cinq mois, les premiers camions du « Freedom Convoy » sont arrivés à Ottawa. Ce qui a commencé comme un week-end de manifestations planifiées exprimant des restrictions anti-COVID-19 et un sentiment anti-gouvernemental s’est rapidement transformé en une occupation d’une semaine du centre-ville d’Ottawa et le blocage des principaux passages frontaliers.

Après des semaines de fermetures d’entreprises, de tensions transfrontalières, de coups de klaxon incessants et d’inquiétudes concernant des menaces ou des actes de “violence grave… dans le but d’atteindre un objectif politique ou idéologique”, le gouvernement fédéral a pris la mesure sans précédent le 14 février de invoquant la Loi sur les mesures d’urgence.

En déclarant une urgence d’ordre public national, les autorités ont obtenu de nouveaux pouvoirs et des opérations de police à grande échelle ont eu lieu pour procéder à des arrestations, ainsi que pour dégager les blocus et les campements de la capitale. Dans la foulée, une série d’enquêtes et de sondages ont été déclenchées à différents niveaux, promettant d’aller au fond de ce qui s’est exactement passé.

Qu’il s’agisse de faire la lumière sur ce qui a motivé la décision du gouvernement d’invoquer des pouvoirs d’urgence sans précédent et sur la manière dont ils ont été utilisés, jusqu’aux circonstances qui ont conduit aux manifestations sans précédent qui ont engendré ce que les partisans considèrent comme un “mouvement de liberté”.

Déjà, les participants à ces enquêtes dénoncent ce qu’ils considèrent comme des lacunes et se demandent si un compte rendu complet des événements qui se sont déroulés sera possible.

Alors que la capitale nationale se prépare à un autre week-end de manifestations planifiées et que ces enquêtes officielles se déroulent, quel est le délai pour que ces enquêtes soient menées à bien ? Les résultats aboutiront-ils à des recommandations pour s’assurer que le Canada tire des leçons de cette situation? Le premier ministre Justin Trudeau pourrait-il être appelé à témoigner?

CTVNews.ca examine où en sont les principales commissions et études.

ENQUÊTE NATIONALE : COMMISSION D’URGENCE À L’ORDRE PUBLIC

Le lancement d’une enquête nationale a été mandaté en vertu de la loi fédérale sur les mesures d’urgence, dans les 60 jours suivant la levée des pouvoirs d’urgence. Le 25 avril, Trudeau a nommé le juge de longue date Paul Rouleau à la tête de la « Commission d’urgence de l’ordre public ».

Avec pour mandat d’examiner les circonstances qui ont conduit à l’utilisation de la loi et les mesures prises pour faire face à la situation d’urgence, on s’attend à ce que le rapport final au Parlement indique comment empêcher que des événements similaires ne se reproduisent.

Encore à ses débuts, jusqu’à présent, le commissaire a décidé quels intervenants auront le droit de participer et finalise maintenant avec ceux jugés pertinents – y compris les trois niveaux de gouvernement, les organisateurs de convois, les forces de police – le projet de règles de procédure et pratique.

Une fois cette opération terminée, les parties concernées auront jusqu’au 18 juillet pour produire des documents.

Dans ce que la commission considère comme une victoire, le 28 juin, il a été annoncé que le gouvernement fédéral avait accepté de remettre des documents sensibles du Cabinet liés à leur examen pour invoquer la loi et sa mise en œuvre.

En ce qui concerne le calendrier de la commission, entre juillet et octobre est considérée comme la période au cours de laquelle les observations des membres du public et des organisations, qui n’ont pas qualité pour participer à l’enquête, peuvent être faites.

Alors que le commissaire Rouleau a refusé une demande d’entrevue, le conseiller principal en communications de la commission, Michael Tansey, a déclaré que le plan est de tenir des audiences publiques entre septembre et octobre, et qu’elles seront « probablement » à la fois en personne et virtuelles, avec le la mise en forme finale reste à aplanir.

À partir de là, l’accent sera mis sur la compilation de tous les témoignages reçus et entendus, puis sur la rédaction du rapport dans les deux langues officielles avec des conclusions et des recommandations d’ici le 6 février 2023.

“La Commission a un mandat très large qui doit être rempli dans un délai très court. Ce sera un défi qui ne pourra être relevé qu’avec de la créativité procédurale et, surtout, la coopération de toutes les parties. La Commission s’est engagée à respecter son échéance, à mener une enquête sérieuse, et de le faire de manière équitable et transparente », lit-on dans un avis publié sur le site Web de la commission le 1er juin.

SONDAGE PARLEMENTAIRE : COMMISSION MIXTE SPÉCIALE SUR LA DÉCLARATION D’URGENCE

Premier à sortir de la porte lorsqu’il s’est agi de creuser dans l’utilisation de la Loi sur les mesures d’urgence, jusqu’à présent, ce comité mixte de députés et de sénateurs a tenu plusieurs réunions pour entendre des membres du cabinet, des forces de police clés, ainsi que des hauts responsables de la sécurité fédérale, et a publié un très bref rapport intérimaire.

Cependant, avec ce que les députés de l’opposition pensent avoir été des non-réponses ministérielles et des témoignages contradictoires de la police et d’autres responsables sur ce qui a informé l’invocation de la loi, le coprésident du comité, le député néo-démocrate Matthew Green, a déclaré à CTVNews.ca qu’ils étaient encore loin d’obtenir une image complète de ce qui s’est passé.

“Nous avons été frustrés par l’obstruction du gouvernement et la réticence à fournir à notre comité même les faits les plus élémentaires”, a-t-il déclaré. “Je suis quelqu’un qui a soutenu la loi, au fait. Je l’ai fait, en me fiant à leur parole, et je commence vraiment à remettre en question la véracité de leurs affirmations.”

Une enquête plus politique de par sa nature, il y a eu des critiques selon lesquelles certains des interrogatoires pourraient être davantage axés sur la notation de points partisans que sur la recherche du fond de l’affaire.

De plus, le comité ne devrait pas tenir d’audiences au cours des deux prochains mois.

Avec une pause estivale du Parlement, la pensée actuelle est que le panel se réunira à nouveau en septembre pour tenir ce que Green a qualifié de “super audiences” d’une journée.

Green a déclaré que les membres travailleront en comité cet été, notamment en fouillant dans des documents secrets liés au convoi qu’ils ont demandé au cabinet fédéral et qui sont censés être remis en juillet.

De l’avis de Green, on s’attend également à ce que, étant donné que Rouleau a fait référence au travail parallèle du comité mixte spécial, il pourra accéder aux documents fournis à l’enquête nationale, bien qu’il fonctionne comme un mécanisme d’examen indépendant.

Sans date de fin à l’esprit et d’autres audiences à venir, parmi les témoins qui pourraient être appelés cet automne se trouve Trudeau, a déclaré Green.

“Je ne veux pas que cela traîne en longueur. Je pense que si le gouvernement était plus ouvert avec ses réponses et les informations que nous avons demandées, nous irions beaucoup plus loin”, a déclaré Green. « Les Canadiens méritent d’avoir des réponses. C’est une chose très grave qui vient de se produire… Si nous ne nous en occupons pas maintenant, nous le ferons plus tard.

Dans le même ordre d’idées, d’autres études de la Chambre ont été déclenchées pendant et après les manifestations. L’étude du Comité de la sécurité publique et nationale sur la montée de l’extrémisme violent à motivation idéologique a récemment pris fin, concluant que davantage de ressources devraient être consacrées à la question.

Le Comité de la procédure et des affaires de la Chambre continue d’examiner s’il est temps d’étendre la compétence fédérale en matière de sécurité opérationnelle dans l’enceinte parlementaire. Lié à cela, il y a une conversation en cours sur l’évolution au-delà des barricades de ciment actuelles pour bloquer en permanence la circulation des véhicules non essentiels sur la rue Wellington.

INITIATIVE CITOYENNE : COMMISSION POPULAIRE D’OTTAWA SUR L’OCCUPATION DU CONVOI

Comme l’a rapporté CTV News Ottawa, le 27 juin, un groupe basé à Ottawa a annoncé qu’il prenait sur lui de lancer une commission publique sur les effets du convoi, estimant que les enquêtes en cours sur ce qui s’est passé dans la capitale nationale ne sont pas t le couper.

La « Commission populaire d’Ottawa sur l’occupation des convois » a nommé trois commissaires qui rédigeront et remettront un rapport sur la façon dont l’occupation des rues du centre-ville pendant des semaines et la présence de manifestants à travers la ville ont affecté ceux qui vivent et travaillent à Ottawa.

La commission prévoit d’entendre “des citoyens ordinaires, des organisations de défense et des agences sociales, des propriétaires d’entreprises, des travailleurs et d’autres personnes dont la vie a été bouleversée pendant l’occupation”, selon le coprésident de la commission et militant communautaire Ken Rubin.

“Nous avons besoin de réponses des autorités sur la façon dont un assaut aussi dommageable sur la ville a pu se produire”, a déclaré Rubin.

Des consultations communautaires devraient se tenir tout au long de cet été et de cet automne, avec l’intention de présenter un rapport final d’ici la fin janvier 2023, pour marquer le premier anniversaire du lancement du convoi.

Il y a un désir d’entendre davantage les résidents et les impacts qu’ils ressentent dans le cadre du processus parlementaire, a déclaré Green à CTVNews.ca, notant que cette perspective s’est “perdue” dans les réunions “de haut niveau” qui se sont déroulées jusqu’à présent.

“Je serais absolument intéressé à ce qu’ils viennent témoigner devant le comité et présenter leurs conclusions. Ils méritent d’avoir leur mot à dire”, a déclaré Green.

Plus tôt ce printemps, le vérificateur général de la ville d’Ottawa a également confirmé son intention d’entreprendre un examen de la réponse de la ville aux manifestations, y compris si des problèmes systémiques au sein du Service de police d’Ottawa ont compromis leur réponse.