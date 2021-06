Convertissez-le en arôme de vanille comestible

Les scientifiques ont développé une nouvelle façon de convertir le plastique en quelque chose d’utile qui aide réellement à réduire les déchets plastiques. Des chercheurs de l’Université d’Édimbourg ont mis au point une nouvelle technique grâce à laquelle le plastique peut être converti en arôme de vanille par des bactéries E-coli génétiquement modifiées. Les scientifiques ont démontré la technique en convertissant une bouteille en plastique en vanilline – arôme de vanille – en introduisant E.coli dans des déchets plastiques dégradés. Selon les scientifiques, l’arôme produit serait apte à être consommé par l’homme. Cependant, des tests supplémentaires sont nécessaires avant d’introduire la vanilline produite à partir de plastique dans l’alimentation humaine, selon les scientifiques. Avec environ 50 millions de tonnes de déchets plastiques, en particulier le polyéthylène téréphtalate (PET) – le plastique léger et résistant qui est utilisé dans les emballages et les bouteilles d’eau. Le PET est dérivé du pétrole brut et du gaz naturel, qui sont eux-mêmes des sources d’énergie non renouvelables. Le recyclage du PET produit des produits qui continuent à s’ajouter aux déchets plastiques.

D’autre part, l’arôme vanille vanilline est quelque chose qui est très demandé. Largement utilisée dans les industries alimentaires, les cosmétiques, les herbicides, les agents antimousse et les produits de nettoyage, la demande mondiale de vanilline en 2018 était de plus de 37 000 tonnes.

Les scientifiques pensent que la technique nouvellement développée peut changer la donne dans la réduction des déchets plastiques. Ils voient la technique comme quelque chose qui révise les déchets plastiques en tant que produit chimique industriel précieux et a des implications passionnantes.

« Notre travail remet en question la perception que le plastique est un déchet problématique et démontre plutôt son utilisation en tant que nouvelle ressource de carbone à partir de laquelle des produits de grande valeur peuvent être obtenus », explique Stephen Wallace, l’un des chercheurs de l’étude, dans un communiqué de presse par l’Université d’Édimbourg. L’étude a été publiée dans Chimie verte le 10 juin.

La nouvelle recherche ajoute une autre plume dans le chapeau de la biologie synthétique, un domaine moderne dans lequel les scientifiques repensent les micro-organismes pour effectuer efficacement les processus chimiques souhaités, ce qui le rend puissant en termes de résolution de problèmes du monde réel.

