Conversation passionnée d’après-match d’Anthony Joshua avec Oleksandr Usyk

On a beaucoup parlé de la réaction intense du boxeur britannique Anthony Joshua après sa défaite contre le champion poids lourd Oleksandr Usyk. Les détails de la conversation qui ressemblaient à une vive dispute entre les deux ont maintenant été révélés. Usyk a affiché une autre performance magistrale samedi soir en Arabie saoudite en battant Joshua pour gagner par décision partagée et a récupéré ses titres mondiaux unifiés des poids lourds. Après la défaite, Joshua a explosé dans une explosion bizarre, où il a saisi le microphone et a livré un message chargé d’émotions.

Au milieu de tout ce fiasco, un moment qui est passé inaperçu a été la conversation entre les deux combattants sur le ring après le combat, dont une grande partie était inconnue jusqu’à présent.

SkySports a publié la conversation entre les deux athlètes sur leur compte Twitter. “Bien joué”, a déclaré Joshua à Usyk à la fin du combat.

“Tu es un gars très fort. Écoute, tu es très fort », a répondu Usyk. Joshua a alors dit : « Je me fiche de la force. Je dois avoir des compétences. Être fort ne fait pas gagner des combats de boxe. Les compétences vous font gagner des combats.

« Tu n’es pas fort. Comment m’as-tu battu ? Comment? dit Josué. Un Usky jubilatoire a répondu: «À cause de la compétence. J’avais du caractère et de la détermination.

RÉVÉLÉ! Ce qu’Anthony Joshua & Oleksandr Usyk se sont dit à la fin de leur combat 👊👀 pic.twitter.com/xT5E1aEmKC – Sky Sports Boxe (@SkySportsBoxing) 22 août 2022

Depuis sa défaite samedi, Anthony Joshua a eu le temps de réfléchir à son comportement erratique et il a ensuite publié de longues excuses sur son compte Twitter.

“Je souhaite à Usyk un succès continu dans sa quête de grandeur. Vous êtes un vrai gentleman. J’ai dû me transporter mentalement dans un endroit sombre hier afin de concourir pour les ceintures de championnat ! J’ai eu deux combats, un avec Usyk et un avec mes émotions, et les deux ont gagné”, a écrit Joshua dans sa déclaration.

« Je serai le premier à admettre que j’ai moi-même échoué. J’ai agi par pure passion et émotion, ce qui n’est pas génial lorsqu’il n’est pas contrôlé. J’aime tellement ce sport et je serai meilleur à partir de maintenant. Respect », a-t-il ajouté.

Joshua n’a pas perdu deux combats d’affilée contre Usyk. Sa carrière est maintenant au point mort et il sera intéressant de voir quand il reviendra sur le ring ensuite.

Pendant ce temps, Usyk semble être sur la bonne voie pour affronter le champion poids lourd WBC Tyson Fury dans un combat incontesté à succès plus tard cette année.

