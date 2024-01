Conventions stimulantes – Yanko Design

AVANTAGES: Design carré distinctif

Magnifique écran sans trou

Batterie grande et longue durée LES INCONVÉNIENTS: Un peu encombrant et lourd

Le matériau « verre métallique » attire trop facilement la poussière NOTES : DURABILITÉ / RÉPARABILITÉ CITATION DE L’ÉDITEUR : Empruntant la route la moins fréquentée, le design rectangulaire non conventionnel du nubia Z60 Ultra, sa surface d’écran impeccable et son choix de focales d’appareil photo laisseront à coup sûr une impression durable aux consommateurs fatigués des mêmes vieilles choses.

Malgré la manière dont les fabricants de smartphones tentent de différencier le design de leurs produits, la plupart d’entre eux s’appuient toujours sur les mêmes tendances, comme les écrans aux bords incurvés du passé, les côtés plats d’aujourd’hui ou les bosses d’appareil photo de différentes formes et tailles. Il en va de même pour les fonctionnalités que vous ne voyez pas immédiatement, comme les capteurs d’appareil photo et les objectifs que tout le monde utilise, simplement annoncés sous un nom marketing différent. Il est presque trop facile de faire comme tout le monde, de surfer sur les vagues dans l’espoir de réaliser une grosse prise comme tout le monde. Heureusement, il existe des valeurs aberrantes qui osent emprunter un chemin différent, et le Nubia Z60 Ultra se démarque facilement comme un non-conformiste. Nous y regardons donc de plus près pour voir s’il a plus à offrir qu’un simple visage différent mais étrangement familier.

Créateur : nubie

Esthétique

Le design du nubia Z60 Ultra est certes source de division. Certains apprécieront une nouvelle rupture avec les courbes douces de la race actuelle de smartphones, tandis que d’autres pourraient se moquer de l’explosion du passé. Quiconque se souvient encore du Sony Xperia du passé pourrait en effet voir une certaine ressemblance avec ce nouveau venu de fin 2023, et ce n’est pas vraiment un mauvais jour.

La nubia Z60 Ultra est résolument plate et angulaire, dégageant à la fois un air de maturité et de dureté. Même la bosse de l’appareil photo s’écarte des cercles, des écureuils et de toute autre forme ronde trouvée sur la plupart des smartphones. Deux des trois caméras reposent sur une bande, un peu comme la visière du Google Pixel 8, sauf qu’elle est également complètement plate et ressemble davantage à un bloc mince s’étendant sur toute la largeur du téléphone. Cette esthétique carrée sera subjective, encore plus par rapport à d’autres modèles de téléphones, mais il est indéniable qu’elle laissera une impression durable, positive ou autre.

Si la forme et l’arrière du téléphone attirent immédiatement votre attention, c’est le grand écran de 6,8 pouces qui vous attirera probablement. Certes, ce n’est pas la dalle la plus lumineuse ni la plus colorée, mais c’est la surface impeccable et ininterrompue. de cet écran qui va vraiment vous impressionner. Les caméras sous-écran (UDC) ne sont pas vraiment nouvelles, mais elles sont si rarement utilisées que vous seriez quand même surpris d’en voir une de près. Mieux encore, le nubia Z60 Ultra utilise la technologie UDC de cinquième génération de la société qui améliore la densité de pixels de cet endroit au-dessus de la caméra frontale. Le résultat est un écran plein d’un bord à l’autre, et grâce à sa surface complètement plane, également visible et utilisable dans son intégralité.

Différents coloris sont disponibles, dont un « Starry Night » qui ne cache pas son inspiration Van Gogh. nubia présente un matériau «AG Metallic Glass» qui recouvre l’arrière du téléphone et, pour l’essentiel, il offre à votre main une nouvelle sensation qui ressemble presque à du métal. Malheureusement, pour une raison quelconque, il semble également agir comme un énorme aimant à poussière. Il peut rester exempt de traces grasses d’empreintes digitales, mais vous souhaiterez toujours mettre l’étui transparent inclus pour le garder propre, entre autres raisons.

Ergonomie

Il y a toujours un débat en cours sur le design le plus adapté à votre main et à votre prise en main. Les bords incurvés seraient plus doux pour la peau, mais certains prétendent que le téléphone glisserait plus facilement de votre main. Les bords plats et les angles vifs ajoutent un peu plus de dent pour améliorer votre adhérence, mais certains se sentent mal à l’aise avec la façon dont il mord dans la paume. Ce dernier point, bien sûr, est ce qui s’applique à la silhouette nette du nubia Z60 Ultra et, comme son design, va diviser les camps.

Ce sur quoi tout le monde sera d’accord, cependant, c’est à quel point le téléphone est encombrant et lourd dans votre main. Avec une épaisseur de 8,78 mm et un poids de 246 g, il va certainement mettre un peu de pression sur votre main lorsqu’il est tenu pendant de longues périodes. Ajoutez cela aux bords tranchants du téléphone, et vous pourriez en effet trouver votre main un peu inconfortable le plus tôt possible, du moins avec l’étui de protection qui rend tout cela sans objet. Heureusement, ce poids n’est pas sans raison, mais c’est quand même quelque chose que les acheteurs potentiels devront prendre en compte s’ils préfèrent des téléphones incroyablement fins et légers.

Performance

Le nubia Z60 Ultra a été comparé à son cousin axé sur les jeux, le RedMagic 9 Pro, et la comparaison n’est pas sans fondement. Les deux disposent d’un matériel haut de gamme disponible sur le marché mobile, à commencer par le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 qui peut être associé à jusqu’à 16 Go de RAM. En termes de performances brutes, le nubia Z60 Ultra est à peu près un téléphone de jeu, sans les fonctionnalités comme un petit ventilateur ou des boutons supplémentaires sur les bords. D’une certaine manière, il s’agit de la version la plus sobre et élégante du RedMagic 9 Pro.

La batterie extra-large du téléphone prend définitivement en charge ce cas d’utilisation, et bien plus encore. Évaluée à 6 000 mAh, c’est certainement l’une des capacités les plus élevées du marché aujourd’hui, et même si vous n’atteignez peut-être pas la durée de disponibilité annoncée de 47 heures avec une utilisation moyenne, vous vous rapprocherez de plus d’une journée. La charge, cependant, ne sera pas extrêmement rapide, étant donné qu’elle ne prend en charge que la charge filaire de 80 W, ce qui porte le temps de charge à un peu plus de 30 minutes. Cette quantité de puissance est certainement à l’origine de la taille et du poids du Nubia Z60 Ultra, mais c’est un prix qui vaut la peine d’être payé pour ceux qui privilégient la durée de vie de la batterie plutôt que le confort et les profils fins.

Ce n’est pas seulement dans le design que le nubia Z60 Ultra va à l’encontre de la tendance. Bien qu’il mette fortement l’accent sur ses appareils photo, comme tout autre smartphone phare, ce sont les détails qui le rendent vraiment unique. En un mot, Nubia a choisi d’adopter des champs de vision plus étroits par rapport à la plupart des smartphones afin de séduire les passionnés de photographie qui seraient plus familiers avec ces focales.

L’appareil photo principal de 50 MP, par exemple, possède la distance focale de 35 mm utilisée par les objectifs d’appareil photo classiques, ce qui est idéal pour prendre des photos nettes, notamment avec un effet bokeh naturel. Malheureusement, ce champ de vision sera trop étroit pour les vidéos qui paraîtront tronquées sur les bords. C’est probablement la raison pour laquelle Nubia a utilisé un appareil photo ultra-large avec un capteur similaire de 50 MP (bien que provenant d’un fabricant différent) pour rendre la transition vers une vue plus large plus fluide. Cela dit, cet appareil photo ultra-large est également plus étroit que ce que vous trouverez sur le marché, utilisant uniquement une focale de 18 mm.

En pratique, les caméras du nubia Z60 Ultra fonctionnent de manière impressionnante, produisant des images riches en détails, du moins dans des environnements bien éclairés. La petite exception est le téléobjectif de 64 MP avec une distance focale tout aussi étroite de 85 mm, ce qui rend les prises de vue en gros plan moins réalisables. Le champ de vision étroit peut trouver des fans parmi les photographes plus expérimentés, mais c’est aussi un détail étrange et gênant pour ceux qui sont déjà habitués à la gamme plus large de smartphones avec appareil photo, en particulier lorsqu’il s’agit d’enregistrement vidéo.

Durabilité

Jusqu’à présent, le nubia Z60 Ultra s’avère plutôt anticonformiste, adoptant des designs déjà évités par la plupart des fabricants ainsi que des spécifications d’appareil photo plus populaires parmi les photographes que parmi les utilisateurs de smartphones. Cela aurait été encore plus impressionnant si la Nubie devenait également une rebelle et adoptait sans réserve des matériaux et des pratiques durables pour ce smartphone. Malheureusement, ce n’est pas le cas.

À cet égard, le nubia Z60 Ultra est assez typique en termes de composition, de durabilité et de réparabilité. C’est votre mélange typique de plastique, de verre et de métal, dont aucun n’est fabriqué à partir de matériaux recyclés post-consommation, du moins aucun de ce que Nubia raconte. Le côté positif ici est que le téléphone est classé IP68, il ne rejoindra donc pas les masses de déchets électroniques qui jonchent la planète après une légère éclaboussure ou une plongée dans l’eau.

Valeur

Le nubia Z60 Ultra est un produit phare haut de gamme, et sa batterie extra-large, son écran sans trou et ses capteurs de caméra à densité de pixels le poussent encore plus haut parmi ses pairs. Pour tout cela, on s’attendrait à ce qu’il coûte autant que votre prochain combiné haut de gamme fin 2023 ou début 2024, mais voici l’avantage : c’est presque la moitié de ce prix !

Bien qu’il commence à 599 $ pour 8 Go de RAM et 256 Go de stockage plutôt modestes, la configuration la plus élevée avec le double de cette mémoire n’est que de 779 $. Et ce n’est pas comme si Nubia était une marque nouvelle, inconnue et peu fiable, donc un tel prix est carrément fou. Bien sûr, il y a la question de pouvoir en acheter un en premier lieu, puisque la Nubia n’est pas disponible sur tous les marchés, mais dans les régions qu’elle dessert, la Nubia Z60 Ultra est vouée à faire une proposition irrésistible pour accompagner son présence indéniable.

Verdict

Même s’il est sage de s’en tenir à des traditions éprouvées, ce n’est jamais une excuse pour ne pas sortir des sentiers battus. Il n’y a aucune certitude que vous ferez mieux ou pire, mais ce qui est certain, c’est que vous aurez un impact. C’est le genre d’héritage que le nubia Z60 Ultra aura avec un design à la fois frais et classique, et des fonctionnalités qui ont un objectif clair, même s’il s’éloigne de la foule des smartphones grand public.

Il fait certainement beaucoup de choses correctement, comme ses performances impressionnantes, son design mémorable et son écran sans défauts, mais il est loin d’être parfait. Il est indéniable qu’une partie de son caractère imposant réside dans son volume et son poids, et le champ de vision étroit fera probablement trébucher certains obturateurs mobiles. Cependant, avec un prix qui fait tourner les têtes, vous pourriez être prêt à ignorer ces défauts, surtout si les défauts sont des fonctionnalités que vous appréciez réellement. Inutile de dire que le nubia Z60 Ultra fait un exercice d’équilibre assez difficile, et à son honneur,…